Als je er echt met z’n allen voor gaat, kun je zoiets lang volhouden’

Wie: Korfbalvereniging NKC

Wat: 75-jarig jubileumfeest

Wanneer: Zaterdag 4 juni

NOORDWIJK/MARUM – Korfbalvereniging NKC is opgericht op 15 mei 1947 in Noordwijk. Inmiddels is dit dus al 75 jaar geleden. Dit mag best gevierd worden en dat is precies wat de enthousiaste korfbalclub gaat doen. Zaterdag 4 juni, in het Pinksterweekend, zullen er verschillende activiteiten worden gehouden om stil te staan bij dit prachtige jubileum.

‘We organiseren twee activiteiten’, vertelt voorzitter Jeffrey Elzinga. ‘In de middag houden we een open toernooi, waarbij we laagdrempelig verschillende korte wedstrijden spelen. Dit is bij kantine ’t Honk in Marum. De wedstrijden zijn met opzet wat korter, zodat het ook wat minder intensief is. Op deze manier blijft het allemaal leuk. In de avond geven we een groot feest in dorpshuis De Weme in Noordwijk. Ik ben blij dat ik mede mag organiseren.’ Qua timing heeft de club ook geluk voor het jubileum. ‘We mogen het jubileum net na de coronaperiode vieren. Dat komt goed uit. Ik zit sinds 2010 op korfbal en ik ben in 2019 de voorzitter geworden van NKC. Precies in de coronaperiode dus. Niet het beste moment om te beginnen. Maar we hebben geprobeerd om gewoon zoveel mogelijk door te gaan. De competitie lag natuurlijk wel stil. Ons doel was echt om de binding te houden en indien mogelijk één keer in de week te blijven trainen. We hebben dat ook een beetje bij de teams zelf neergelegd. We kregen terugkoppeling dat de verbinding goed is gebleven. Inmiddels zitten we tussen de zestig en zeventig leden. Het jubileumfeest is dan ook niet alleen voor huidige leden bedoeld, maar juist ook voor oud-leden. Het middagprogramma is ook perfect voor mensen die benieuwd zijn hoe het er nou precies aan toegaat in de vereniging. We willen het zeker ook voor hen openstellen. Het leuke is ook dat je zelf kunt aangeven op welk gedeelte van de dag je wilt aansluiten. Je hoeft niet per se het middag- én het avondprogramma mee te maken. Het is net wat goed uit komt.’

75 jaar is natuurlijk niet niks. ‘We zijn een hele laagdrempelige vereniging. We zijn opgericht in Noordwijk en dit dorpse karakter merk je tegenwoordig nog steeds. Als je er echt met z’n allen voor gaat, dan kun je zoiets lang volhouden. Daarbij is korfbal een hele gemoedelijke sport die de spelers ook wat meegeeft. Van oudsher is het unieke al dat je samen met mannen én vrouwen speelt. Dat leert je ook iets over het omgaan met mensen. Maar het is ook een stukje samenwerken. Dat geldt natuurlijk voor elke teamsport, maar met korfbal is het toch anders. Bij voetbal kun je, als je eenmaal aan de bal bent, toch in je eentje het hele veld over rennen en je eigen ding doen. Dat is bij korfbal niet mogelijk. Het is zo vormgegeven dat samenwerken een must is. Je bent echt een team en dat merk ik ook bij onze vereniging. Zowel binnen als buiten de sport. Zoals ik al zei, zijn we een laagdrempelige vereniging, maar dat betekent niet dat we niet willen winnen. Maar spelen op het hoogste niveau is niet het belangrijkste voor ons. Als dat zorgt voor veel prestatiedruk en de sfeer er onder lijdt, dan zullen we daar niet snel voor kiezen.’

Voor het jubileum is een speciale pagina aangemaakt op de website. Deze is te vinden via www.kv-nkc.nl/75jaar. Het programma, interessante weetjes en de praktische informatie zijn daarop te vinden. Ook kan iedereen zich via deze link opgeven voor het feest. Dit kan tot en met vrijdag 27 mei. ‘Als iemand een keertje buiten het jubileum om wil komen kijken, is dit natuurlijk ook mogelijk. Al onze contactgegevens zijn ook te vinden op de website. We hebben op dit moment een groep van 8 tot 12-jarigen en veel leden tussen de 15 en 40 jaar. Maar we zijn ook aan het kijken om samen met korfbalvereniging Wees Kwiek uit Nuis misschien een jeugdteam op te zetten. Je kunt zo een maandje met ons meetrainen om te kijken of het iets voor je is. Iedereen is welkom.’