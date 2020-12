‘Als je kind bij een club gaat spelen, heb je een morele verplichting iets voor die club te doen’

Voorzitters hopen op snelle hervatting voetbalseizoen

REGIO – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs voetbalclubs in de regio. Ditmaal is Rob van Duuren (aanstaand voorzitter van VV ONR) aan de beurt. Ook Richard Kraaijenga (VV Westerkwartier) komt aan het woord.

Voorzitter Hylke Westra van ONR stopt met ingang van januari 2021. Zijn opvolger woont al geruime tijd in Roden. De naam is Rob van Duuren, in het dagelijks leven hoofd analist bij Certe. Van Duuren is vanuit zijn woonplaats Baarn zo’n 25 jaar geleden in het Noorden komen wonen. De keuze is op Roden gevallen en de gehele familie is zich in het verenigingsleven gaan storten. ‘Op deze wijze ontmoet je mensen en ontstaat er kennis van het dorp en omgeving. Tot op de dag van vandaag hebben we geen spijt van onze beslissing naar het noorden te verhuizen’, aldus Van Duuren. Mede doordat zijn zoon is gaan voetballen, is hij betrokken bij ONR geraakt. Jeugdleider, scheidsrechter, trainer en kantinemedewerker zijn zomaar een aantal functies, die Van Duuren heeft bekleed. ‘Als je kind bij een sportvereniging gaat spelen heb je ook als ouder een morele verplichting om iets voor de club te doen’, vindt hij. Het heeft voor Van Duuren geholpen om mensen te leren kennen in de beginperiode.

Als bestuur heeft men bij ONR wel vergaderingen, maar dan via Zoom. Fysiek vergaderd wordt er zolang de coronaregels gelden niet. ‘De sporters kunnen niks. Met zijn allen dienen we een coronabesmetting te voorkomen. Iedereen begrijpt dat de regels nodig zijn. Het komt niet door ons, maar het overkomt ons. Als bestuur denken we er over om de contributie indexering te bevriezen voor de komende periode’, zegt Van Duuren.

Over trainer Erik Kloosterman is men tevreden. Men is nog aan het kijken in hoeverre er ondersteuning voor de trainer kan komen. ‘De eerste selectie is onder Kloosterman goed aan het trainen. De opkomst blijft groot en er is veel plezier. De jeugd speelt onderling hun partijtjes op zaterdag, zoals vele clubs uit de regio. Het is mooi dat we in ieder geval kunnen voetballen’, aldus Van Duuren.

De club bestaat voor een zeer groot gedeelte uit vrijwilligers, die erg nodig en waardevol zijn. ‘Je moet als club sexy genoeg zijn om mensen voor jouw club te binden’, zegt de aanstaande voorzitter. ONR heeft de financiën goed op orde. De club is niet armlastig maar de marges worden zo langzamerhand wel aangesproken. Een gespreid bed voor Van Duuren dus.

Als aanstaand nieuwe voorzitter wil Van Duuren in januari snel in gesprek met de sportwethouder. Er zijn wat ontwikkelingen over een sportplein en daar wil ONR graag in participeren.

VV Westerkwartier bestaat al weer twee jaar. De fusieclub tussen VV Boerakker en Nuis/Niebert (SVMH) heeft een prima verlopen overgang doorgemaakt. In het begin zijn er nog wel kampen tussen de dorpen geweest, maar inmiddels stelt voorzitter Richard Kraaijinga dat die kampen totaal niet meer aan de orde zijn.

Westerkwartier beleeft net als vele clubs een rustige periode. De eerste en tweede selectie trainen volgens de regels door. Een BOA-controle tijdens een training leverde geen problemen op. Het is voor iedereen vervelend. Kraaijinga en zijn medestuursleden brengen op dit moment al de zaken voor het volgend seizoen in kaart, zodat men op tijd weet hoe de selectie er uit zal komen te zien. Zo wil men de eerste selectie op orde krijgen, want er is zeker nog rek in de selectie.

Een goed beeld van de trainer te krijgen is wel lastig na twee keer een half seizoen samenwerken. ‘De sfeer is goed binnen de club’, zegt Kraaijenga. ‘De komende maanden staan in het teken van de verbouwing van de kleedkamers in zowel Boerakker als in Niebert. Spelers van de selectie hebben aangeboden hierbij te willen helpen, daar er op bijvoorbeeld zaterdag geen wedstrijden zijn. Binnen een week zullen de werkzaamheden starten en zal alles gemoderniseerd gaan worden.’

De kledinglijn van de club is met vijf jaar verlengd, waardoor de spelers weer van mooie kleding worden voorzien. Mooi is te zien dat er inmiddels een 35+ senioren en een 30+ damesteam bij zijn gekomen.

De voorzitter zegt dat de club zijn inkomsten erg mist. Er zijn regelingen aangevraagd, waardoor de club enigszins wordt gecompenseerd in de kosten. De club is financieel gezond en in deze voetbal loze periode gaan we dan ook met de verbouwing starten.

Op de vraag wanneer er weer gevoetbald gaat worden, zegt de voorzitter dat het lastig inschatten is. Hij hoopt dat er na de winterstop weer gevoetbald kan worden met inachtneming van de regels zoals die eerder in het begin van het seizoen ook gelden. De competitie zal dan langer door gaan lopen tot eind juni. Kraaijinga vindt dat we hier met zijn allen positief mee dienen om te gaan.