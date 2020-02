‘Als ondernemer moet je meer je best doen dan vroeger’

Het Leukste Bedrijf: de jury voorgesteld

REGIO – De stemmen voor ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’ zijn inmiddels allemaal verzameld en de ondernemers staan in de startblokken. Deze week brengt een vakjury een bezoek aan drie ondernemingen die veel stemmen ontvingen en bovendien hoog in aanzien staan bij de consument. Maar nog voor we die bedrijfsbezoeken afleggen, stellen we eerst de jury aan u voor. Een jury die dit jaar volledig uit vrouwen bestaat!

Yvonne Poster

We beginnen in Leek bij Yvonne Poster. Ruim dertig jaar was zij hét gezicht van de Bruna in Leek. Als dochter uit een uitgeversfamilie, groeide Yvonne op tussen de boeken. ‘Rondom Sinterklaas stond ons hele huis vol boeken. Dan zaten we er soms gewoon op!’, lacht de getogen Amsterdamse. Later, toen haar man rayonleider werd bij de Bruna, gaf ze te kennen wel weer te willen werken. ‘Ik wilde iets doen wat ik leuk vond. We woonden in Friesland en opeens kwam mijn man met Leek aan zetten. Daar werd een nieuw winkelcentrum geopend, met de vraag of ik daar geen Bruna kon beginnen. Destijds was er nog niet veel in Leek. Sterker nog: toen ik begon met de zaak, zat er nog niet eens een dak op de Liekeblom. Leek was nog echt een dorpje.’

De oud-winkelier maakte de ontwikkeling van Leek mee en zag ook de opkomst van het internet. ‘Die concurrentie nam flink toe. Verder zag ik hoe men steeds minder aandacht schonk aan hun etalages. Echt mooie etalages zie je niet meer, terwijl dat vroeger wel zo was. Ik weet nog dat wij ons in Amsterdam altijd stonden te vergapen aan de Bijenkorf. Daar hadden ze altijd een mooie etalage. Tegenwoordig is dat een zeldzaamheid.’

Dat Yvonne het zo lang als ondernemer vol hield, was te danken aan het feit dat ze hield van het winkeliersbestaan. ‘Als je affectie hebt met wat je verkoopt, heb je prachtig werk. Ik heb boeken altijd leuk gevonden en het contact met de mensen ook. Er zit een sociaal aspect aan. Zo nam ik honden mee naar de winkel, voor de oudere klanten. Die vonden het prachtig om zo’n hondje te aaien in de zaak. Mooi toch? Dat sociale karakter, dat is belangrijk voor een winkel. Je moet meer je best doen dan vroeger en laten zien dat je blij bent met je klanten. Daar ga ik zeker op letten tijdens de rondgang langs de bedrijven.’

Ellen Vorenkamp

Aan de Nieuweweg in Roden treffen we Ellen Vorenkamp. Zij is eigenaresse van Kleur Bekennen, een imago adviesbureau. ‘Wij helpen mensen de beste versie van zichzelf te laten zijn’, legt Ellen uit. ‘In 2007 ben ik begonnen met Kleur Bekennen. Ik wilde graag voor mezelf beginnen als styliste en werk het liefst met mensen. Anderen laten stralen, dat vind ik het allermooiste.’ En dus is Ellen al dertien jaar voor haar zelf bezig. In haar werkruimte achter het huis ontvangt ze zowel particulieren als bedrijven. ‘Soms zijn het groepen, soms is het iemand alleen.’ Wie binnenkomt valt direct ten prooi aan het scherpe oog van Ellen. Ze ziet waar je krachten liggen, welke aspecten meer zouden mogen worden belicht en wat je kleding over je zegt. ‘Ik ben altijd op zoek naar authenticiteit. Ik vraag mensen hoe ze eruit willen zien, wat ze uit willen stralen. Het belangrijkste is dat je de buitenkant kloppend maakt met wie jij bent. Het is als het ware een zoektocht naar de ware aard van iemand.’

Als styliste is ze haast een amateurpsycholoog te noemen. ‘Ik zie veel aan mensen, prik gauw door iemands buitenkant heen. Ik wil eerlijk en open zijn, dat draag ik ook uit. De buitenkant is de binnenkant, zeg ik altijd. Zaak is dat je dat uitdraagt. Dat je het passend maakt. Dat is een heel spannend proces.’

Tijdens de ronde zal ze hier dan ook op letten. ‘Uitstraling is zeker belangrijk.’ Nog voor de verslaggever van dienst het door heeft, wordt hij zelf onderworpen aan een spoedcursus styling. En voor hij het weet loopt hij met kledingadvies op zak de deur weer uit.

Marija Katic

Het derde jurylid is Marija Katic. We kennen de Groningse van Theater de Winsinghhof, alwaar ze al acht jaar met succes de marketingafdeling onder haar vleugels heeft. Het theater is door de jaren heen een begrip in de regio geworden en presteert het zelfs om in september van dit jaar Youp van ’t Hek naar Roden te krijgen. Marija is blij met de uitnodiging om jurylid te zijn bij de uitverkiezing van ‘Het Leukste Bedrijf van de Krant’. En ze weet ook al waar ze op gaat letten. ‘Sowieso op sfeer. Ik ben benieuwd naar de sfeer binnen het bedrijf. Hoe gaan de werknemers met elkaar om en wat voor gevoel hebben ze bij het bedrijf?’ Daarnaast kijkt Marija ook verder dan het bedrijf zelf, zo geeft ze aan. ‘Ik ben ook benieuwd hoe een bedrijf het dorp van dienst is. Oftewel: wat betekenen zij voor Roden? Daarnaast vind ik een stukje creatief ondernemerschap belangrijk. Mensen die ondernemen als spel zien, hebben vaak verrassende ideeën.’

Als onderdeel van de marketingmachine heeft Marija al veel bedrijven leren kennen in Roden en omstreken. ‘Via de Business Friends kom je met mensen in contact. Door de jaren heen bouw je contacten op, waardoor je de omgeving en de mensen leert kennen.’ Ook in haar eigen vak is creativiteit een pré. ‘We brengen creatieve producties, waarbij wij zorgen voor een stukje marketing en natuurlijk werken aan ons imago. Daar komen elementen als creativiteit altijd in terug.’

U merkt het: de jury is er klaar voor. Deze week gaan zij langs bij de finalisten van ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’. Aan de hand van criteria zoals ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘presentatie’ en ‘klantgerichtheid’ wordt uiteindelijk een winnaar gekozen. Wie dat is? Dat leest u in De Krant van 3 maart aanstaande!

Wall of fame

2013 Alida’s Smulpaleis

2014 Zuivelhoeve

2015 Cruwijn

2016 JOY Vrijetijdskleding

2017 De Vries XL Tuinmeubelen

2018 Hit It drum 4 fun

2019 Molenkamp Schoenmode