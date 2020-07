Na de brand

RODEN – Bedrukt, bedroefd en ontdaan. Ondernemers Peter van Kernebeek en Eric Kamminga zitten verslagen op een paar overgebleven krukken van Loods Roden. De rest van de inboedel van Loods en de naastgelegen Surfstore is roetzwart na de brand die anderhalve week geleden uitbrak in het pand van Bike Life. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat ook de zaken achter de fietsenzaak in vlammen opgingen. Dat lukte, maar roet verwoeste alle spullen en machines. “Acht jaar werk naar de knoppen”, reageert een emotionele Van Kernebeek.

Een half jaar geleden brak er ook brand uit in het pand aan de Kanaalstraat. Toen vreesde Van Kernebeek ook voor zijn zaak. Gelukkig bleef het beperkt tot rookschade. De naastgelegen Voedselbank moest door roet- en waterschade noodgedwongen een ander onderkomen zoeken. Donderdag 18 juni ging het opnieuw mis in het pand. Fietsenwinkel Bike Life brandde volledig uit. De brandweer zette in op gecontroleerd uitbranden om de aangeschakelde bedrijfspanden van Loods Roden en de Surfshop te behouden. De panden staan er nog, maar van de voorraad is niets over. Via een zelfgemaakt gat in de omheining kruipen we aan de achterkant van het terrein door de heg voor een gesprek met de mannen. “Een nachtmerrie is het”, begint Van Kernebeek die niet verzekerd was voor brand. “Het verdriet is groot. Je kunt niets anders doen dan toekijken. Alsof de grond onder je voeten wegzakt. Acht jaar hard werken naar de knoppen. Mijn zaak waar ik zoveel energie en passie in heb gestoken. Werk voor vijf klanten stond klaar in de loods. Een hele nieuwe serie kussens. Alles is weg.”

De geur van brand slaat onmiddellijk op je ogen wanneer je de loods betreedt. Zwart geblakerde vloeren, wanden, machines en tafels. De bananenplant staat er met zijn gitzwarte bladeren troosteloos bij. Het roet kleeft aan de zolen van je schoenen. Onder de duikersklok op de toonbank van de Surfstore is de werkelijke kleur van het hout nog zichtbaar. Hetzelfde is het geval bij de tafel van Loods Roden, waarop kleurenstalen liggen. De turquoise kussens zijn bedolven onder een zwarte, stinkende laag. De gevolgen van brand zijn immens. Toen Peter van Kernebeek zich op vrijdagochtend half zes toegang tot het afgezette terrein wist te verschaffen en door het raampje achterin zijn loods naar binnen keek, wist hij dat het mis was. De zaak was verloren.

Geluk

De mobiele telefoon van Van Kernebeek staat sinds die donderdagavond roodgloeiend. Allemaal mensen die hem een helpende hand willen bieden of een hart onder de riem willen steken. “De burgemeester en de wethouder kamen direct bij mij. ‘We gaan je helpen’, beloofden ze en gaven me een dikke knuffel. Dat doet je wel wat. Voor mij is dit hét hoofdseizoen. Nu moet het gebeuren. Verzekerd ben ik niet. Ik moet vanaf nul beginnen. Gelukkig krijg ik veel hulp. Geert de Vries kwam vrijdagochtend naar me toe. ‘Fiets even mee, ik weet misschien iets moois voor je’, zei hij. We fietsten naar leegstaand pand aan De Dobbe, van voormalig Delbrugge. Een toplocatie voor mij. Toen ging het snel. Via Geert kwam ik in contact met de eigenaar. Die heeft me heel erg gematst met de huurprijs. Via een con-collega kon ik machines lenen. Zaterdagmiddag kreeg ik de sleutel, vijftien vrienden stonden klaar met aanhangers en ’s avonds stonden de zaagmachines erin.” Een geluk bij een ongeluk. En dat geluk overkomt ook Eric Kamminga. Had hij ten tijde van dit interview nog geen idee waar hij naar toe moest met zijn Surfstore (hij heeft namelijk een detailhandel-vergunning nodig voor zijn zaak en dat lukt niet op een industrieterrein, red.), kreeg hij vlak voor het weekend te horen dat hij de surfboards mag verkassen naar de Kanaalstraat, in de voormalige computerwinkel.

“Daar ben ik ontzettend blij mee natuurlijk. Ook voor mij is het hoofdseizoen. Maar zoals we het hier hebben, krijgen we nooit meer terug. ‘t Is net Frankrijk hier. Gemoedelijk en ongedwongen. Alles kan. Ik loop op blote voeten door de winkel. Mensen voelen zich thuis bij ons. Dat sfeertje is onbetaalbaar. Ik maakte me ook het meeste zorgen om het plekje. Het materieel is te vervangen, de plek niet. Maar het is niet anders. Keuze hebben we niet.”

Het door brand getroffen pand aan de Kanaalstraat gaat vrijwel zeker volledig tegen de vlakte, zegt eigenaar Alex Kapma die er plannen had voor een outletstore in tweedehands fietsen. Hij verhuisde met zijn fietsenzaak onder de naam Velodrome naar de overkant van de straat, in het pand van de Kampeerhal. “Het is afwachten wat er gaat gebeuren. De verzekeraars hebben het in onderzoek. De procedure loopt. Waarschijnlijk heb ik herbouwplicht. Of ik de outletplannen doorzet, kan ik nu nog niet zeggen. Het hangt ook af van de gemeente, die het braakliggende terrein opnieuw wil ontwikkelen. Tot nu toe is daar nog niets concreets uitgekomen”, zegt Kapma die tientallen fietsen van klanten verloren zag gaan. Die stonden nog in het oude pand ten tijde van de brand. “We hebben iedereen gebeld. De meeste van hen hebben inmiddels een andere fiets.” De nieuwe fietsenzaak van Kapma wordt komende vrijdag om 10:00 uur officieel geopend door wethouder Henk Kosters.