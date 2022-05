Altena gaat eindelijk weer los met lentefair, kermis, muziek en nog veel meer

‘Dit jaar met feesttent en live bands, het wordt een prachtig feest!’

ALTENA – De feestcommissie van Altena had twee jaar geleden al een mooi plan op de plank liggen, en dat kan nu eindelijk doorgaan. Het derde weekend van mei zal het dorp op haar grondvesten trillen. ‘Er kon heel lang niks, dus mensen hebben er echt zin in,’ weet Willie de Wit van de feestcommissie. Van 19 tot en met 22 mei is heel Altena in de feeststemming.

‘We hebben zoals altijd een lentefair, en er hebben zich bijvoorbeeld al veel meer standhouders aangemeld dan normaal, dus de fair wordt mooi evenement. En dan is er nog veel meer te doen’, vertel tDe Wit. Jan Geert Steenbergen vertelt dat dit de twintigste verjaardag van het feest wordt. ‘Eigenlijk is het de tweeëntwintigste verjaardag, maar het is de twintigste keer.’ De feestcommissie van Altena bestaat uit acht mensen, maar er doen ook nog extra mensen mee voor diverse activiteiten. ‘Roel Middel is wel de drijvende kracht achter alles,’ zegt Jan Geert, ‘die doet en regelt heel veel. Eigenlijk is hij de initiator van de activiteitencommissie. Zonder hem zou er heel veel niet doorgaan.’



De activiteitencommissie heeft flink uitgepakt; er komt een kermis die van donderdagmiddag tot en met zondag draait. Ook is er een auto-oriënteringsrit, live muziek, een feestavond in de feesttent, het Nederlands Kampioenschap bodypaint, een lentefair en nog veel meer. Financieel was het nog wel een dingetje, het geld klotst na twee jaar niet bij de plinten op. ‘Normaal steekt het dorpshuis er geld in, maar de gemeente heeft niet veel voor de dorpshuizen gedaan,’ zegt Jan Geert, ‘ze zouden daar best iets zuiniger op kunnen zijn. Gelukkig wordt er heel goed meegedacht door diverse mensen. Zo hebben we een band die alleen betaald wil worden als we wat geld aan het feest overhouden. Zo niet, dan betalen we niet. Dat is toch geweldig? Ook hebben we er zelf geld in gestoken.’

Willie vult aan: ‘We wilden het feest echt graag door laten gaan en hoewel veel partijen meedenken en niet al te moeilijk doen over geld, zouden we het niet kunnen betalen als we er geen privégeld in zouden steken. En dan moet je niet denken dat we een extra hypotheek hebben moeten nemen hoor,’ lacht ze, ‘maar ja, als we pech hebben met het weer en er heel weinig mensen zijn, dan schieten we er zelf bij in. Gelukkig hebben we zelf al heel veel in huis voor wat betreft de techniek, zoals bekabeling, licht en geluid. En dan worden we ook nog wat gesponsord. Maar naast geld, steken we er ook vrije dagen in. Maar ja, je doet het voor het dorp en al die mensen die erop af komen.’

Deze keer is er ook een feesttent. ‘Daar kunnen wel zo’n 250 man in,’ zegt Jan Geert. ‘En er zit natuurlijk een bar in, waar we al wat vrijwilligers voor hebben. Maar we zoeken altijd nog mensen die willen helpen. Dus als er nog mensen zijn die graag hun steentje bijdragen, dan zijn ze van harte welkom.’

Zo’n feest organiseren is niet alleen leuke activiteiten verzinnen. ‘We moesten er ook allemaal vergunningen voor aanvragen.’ Er komt een boekwerk op tafel. ‘Dit is het draaiboek. Dat moesten we laten zien. Gelukkig heeft Muziek en Cultuur Peize ons geholpen, daar zijn we erg blij mee. Je moet overal aan denken, zoals EHBO die een eigen ruimte moet hebben, we moeten herkenbare kleding hebben en we moeten met elkaar in contact staan door middel van portofoons.’

Standhouders hebben zich al massaal aangemeld. ‘Dorpsgenoot Greetje Faber regelt dat. Ze houdt ook de vinger aan de pols voor wat betreft de spullen die verkocht worden, het moet wel echt leuk zijn. En dat lukt steeds weer. Deze keer hebben zich 49 standhouders aangemeld. Normaal hebben we rond de 35. Er kan niemand meer bij. Die fair is echt de moeite waard om te bezoeken.’

Meewerken aan de activiteitencommissie is ook vooral heel leuk. ‘We vergaderen heel vaak en dat is altijd heel gezellig,’ zegt Willie, ‘inmiddels altijd met ons traditionele drankje: citroenbrandewijn. Maar in kleine glaasjes hoor, dat wel.’

Het hele programma van het feest in Altena is te vinden op www.onsdorpaltena.nl.