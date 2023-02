Altena heeft Vereniging voor Volksvermaken

ALTENA – U leest het goed. Altena heeft een Vereniging voor Volksvermaken. Dat is officieel beklonken middels een notariële akte bij notariskantoor Holland en Van der Woude in Roden. Jan Geert Steenbergen is voorzitter van de club, Willy de Wit penningmeester, Roel Middel heeft de secretarisrol op zich genomen en Gineke Nijnuis en Jitse Raap zijn bestuursleden van de kersverse vereniging voor volksvermakers.

Dat Altena nu officieel een VVV heeft, betekent niet dat er heel veel verandert voor de festiviteiten in het dorp, zegt Steenbergen. In tegendeel zelfs, want de club was altijd al initiatiefnemer van menig feestje of activiteit in het dorp. Maar toen viel de activiteitencommissie onder het dorpshuis van Altena. Door veranderende regels voor dorpshuizen vanuit de overheid, moesten de financiële stromen gesplitst worden. Dinsdag was het zover. Werden de handtekeningen gezet ten kantore van Holland en Van der Woude. Pro deo. Het notariskantoor draagt de vereniging die zorgt voor leven in de brouwerij in Altena een warm hart toe en heeft daarom de akte voor niets opgesteld. ‘Echt grote klasse, dat mag beslist gezegd worden’, vindt de voorzitter. Net als altijd zal er straks weer een feestweek (11 tot en met 14 mei) georganiseerd worden, net als een fiets-oriënteringsrit ergens in de zomer. De club mag zich rijk rekenen met een heleboel leden en een grote schare vrijwilligers. ‘We zijn officieel dan wel los van het dorpshuis, maar de samenwerking is nog steeds erg goed’, aldus Steenbergen.