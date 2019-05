Altena loopt vol

ALTENA – Voor mooie plaatjes kon u afgelopen zondag terecht in Altena. Daar vierde men voor de zesde keer de Lentefair en de Oldtimerdag. Dat betekende koopjesjagen en trekkers kiek’n. Het gehele weekend was er verder kermis in het dorp en natuurlijk was het ’s avonds groot feest. Met op zaterdagavond een optreden van de band Ideaal, die bijna in hun eigen achtertuin speelden. Dankzij het goede weer en de plezierige ambiance, wisten honderden mensen het dorp te vinden. Velen vergaapten zich aan de prachtige bodypaint creaties. En voor hen die even rustig wilden bijkomen, waren er genoeg kramen om de inwendige mens eens goed te verzorgen. Een meer dan geslaagd weekend dus.