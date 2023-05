Altena maakt zich op voor bruisend feestweekend

ALTENA – Geheel volgens traditie barsten de festiviteiten in het weekend van 11 tot en met 14 mei weer los in Altena . De zaken worden wederom groots aangepakt, met een dag extra feest op donderdag en een grote feesttent op het evenemententerrein. De festiviteiten starten op donderdag 11 mei, met de opening van de kermis en ‘ s avonds om 18.30 de orienteringsrit voor auto’s: dat is een route van ca. 40-50 km, rondom Altena en in de kop van Drenthe. Hierbij moet je middels aanwijzingen een route rijden, en onderweg kom je allerlei aanwijzingen, vragen en bemande posten tegen die je punten of strafpunten geven. Voor de oplettende lezer en rijder is het goed te doen, maar er schuilen heel veel addertjes onder het gras. De prijsuitreiking is in de feesttent op het terrein naast het dorpshuis. De feestcommissie organiseert deze festiviteiten al voor de 21e keer, maar dit is de eerste keer onder de nieuwe naam Vereniging Volksvermaken Altena.

Er is alle dagen kermis, met als hoofdacts de nostalgische zweefmolen en de kinderdraaimolen. De inwendige mens wordt ook niet vergeten, er is een uitgebreide snackwagen met lekkere producten aanwezig. Vrijdagavond vanaf 21.00 uur is er muziek in te tent, met de boeren rock band HajDatWeer uit Peize. Zaterdagavond vanaf 18.30 uur doen we een behendigheidsspel, het Struifvogelspel. Dat is een soort darten met een houten vogel die aan een koord hangt. In de snavel zit een pijlpuntje die je dan op een soort dartbord moet richten en daarmee punten kunt scoren. Aansluitend is er de hele avond live muziek in de feesttent met feestband Unique tot in de kleine uurtjes. De zondag wordt de grote klapper van het weekend, met de lentefair met zo’n 60 kraampjes. In het dorpshuis zullen de leden van de vrije truckers kun schaalmodellen van vrachtwagens ten toon stellen en er mee rijden op een speciaal daarvoor aangelegd parcours, in de vijver vertonen de bestuurbare modelboten van Vaargroep Nienoord hun kunsten en er komen heel veel oldtimer tractoren en werktuigen voor de oldtimershow. De tractoren gaan aan het einde van de ochtend nog een kleine rondrit doen in de omgeving van ca 1 uur en zijn er demonstraties met oude werktuigen op het evenementen terrein. Tevens is er in de feesttent livemuziek verzorgd door verschillende bands, les Fantaseur, Famous in a Small Town en vanaf 15.00 uur Bert Solo. Het weekend wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Muziek Cultuur Peize (MCP), de Gemeente Noordenveld, diverse sponsoren, en de vele vrijwilligers van het dorpshuis en Vereniging Volksvermaken Altena. Het complete programma is na te lezen op de website volksvermakenaltena.nl.