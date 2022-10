Altijd prijs tijdens prijzenfestival in Winkelcentrum de Liekeblom in Leek

LEEK – Het is gezellig in winkelcentrum de Liekeblom in Leek en dat draagt Winkeliersvereniging de Liekeblom graag uit. Daarom wordt er, alleen in de Liekeblom, een prijzenfestival georganiseerd op 27, 29 en 30 oktober. Voor de ingang van Lunchroom Vicini komt een Rad van Fortuin te staan. Mensen die tien euro of meer in het winkelcentrum besteden, mogen een slinger aan het rad geven. Ze hebben altijd prijs, zegt Dick Vergnes van Vicini. ‘De winkels hebben prachtige prijzen beschikbaar gesteld. Elke dag zijn er hoofdprijzen te winnen. Zelf geven we drie keer een high-tea voor twee personen weg. Daarnaast kun je gratis koffie met gebak en 25 procent korting op een bestelling winnen. Collegabedrijven hebben ook prachtige hoofdprijzen. Vulpunt en fotoservice Leek geeft drie keer een foto naar keuze op aluminium weg, van 40 bij 60 centimeter. Humphrey Juweliers heeft drie verschillende hoofdprijzen: een Karma armband, een vierdelige kinderbestekset met inscriptie en een cadeaubon van 50 euro. En Nikky Bloemen biedt een half jaar lang wekelijks gratis bloemen aan. Prijzen die echt de moeite waard zijn, dus. Bij de kledingwinkels zijn kortingsbonnen te winnen en er staan gezellige hapjes klaar bij de ingang.’

Het zal de klanten niet ontgaan dat er een prijzenfestival is, want de Liekeblom wordt feestelijk aangekleed. ‘De rode lopers liggen uit en aan het rad draaien is altijd prijs. We hebben deze actie met elkaar bedacht. Het wordt tijd dat de Liekeblom weer wordt erkend als het gezellige winkelcentrum dat het is. Natuurlijk is het nog even wachten tot de Lidl haar deuren opent, maar we besloten alvast dit feestje te houden.’

Winkeliersvereniging de Liekeblom heeft onlangs een nieuw bestuur gekregen, en dit is alvast een van de acties. Dick is zelf de voorzitter. ‘Zeg maar manusje van alles,’ lacht hij. ‘Eind oktober is het sowieso gezellig in Leek, met bijvoorbeeld een pompoenenspeurtocht. En natuurlijk doet de Liekeblom daar ook aan mee!’