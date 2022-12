Alweer een jaar ten einde!

WESTERKWARTIER/ZUIDHORN – En zo is er zomaar weer een jaar voorbij. Nu de allerlaatste dagen van het jaar zijn aangebroken is er tijd voor een stukje bezinning en omkijken. Tijd om te reflecteren en gezellig samen te zijn. Ook het college van burgemeester en wethouders neemt in deze periode een klein beetje gas terug. Zo organiseerde zij vorige week een informeel samenzijn voor de pers waar onder het genot van een warme chocolademelk en een lading Kerstkransjes even teruggekeken werd op het jaar dat achter ons ligt. Voor ons ligt nu nog de jaarwisseling. Net als anders hoopt burgemeester Ard van der Tuuk dat iedereen hiervan geniet en het een nacht zonder vernielingen en opstootjes zal zijn. ‘Laten we er samen een mooi feest van maken in ons Westerkwartier.’ Op naar een fantastisch nieuw jaar!