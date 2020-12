Alweer enorme stijging positieve coronatesten

REGIO – Het aantal coronagevallen is opnieuw behoorlijk gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8793 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds 31 oktober. Het RIVM meldde gisteren 6600 nieuwe gevallen. Totaal zijn er de afgelopen 7 dagen bijna 48.000 mensen positief getest op het virus. De week ervoor waren dat er nog 35.000.

Hoe die stijging te verklaren is, valt niet precies te zeggen. Dat de uitgebreidere testmogelijkheden en commerciële teststraten van invloed zijn, lijkt zeer waarschijnlijk. Daarom is het ook belangrijk om naar de opnames in de ziekenhuizen te kijken: daar worden op dit moment 1648 patiënten met Covid-19 behandeld. Dat zijn er 36 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)