Het komende half jaar is Aly van Beijeren nog voorzitter van het Alzheimercafé in Roden. Daarna draagt zij haar taken over. ‘Betekent dat ik op dit moment nog volop enthousiasme doorga. Vorige week hadden wij de aftrap van een nieuwe serie Alzheimercafés. We hebben gesproken over vakanties voor mantelzorgers en hun thuiswonende partners met dementie. Ook Simone de Leeuw gaf als Noordenveldwerker in dienst van de gemeente Noordenveld een helder verhaal weer over Respijtzorg. Al met al een boeiende en interessante avond. Al 15 jaar lang ben ik zelf ook vrijwilliger geweest op dergelijke vakanties. Heerlijk om te zien hoe iedereen dan geniet. Als mantelzorger kun je dan je accu weer opladen. Het is fijn dat we op deze manier iets voor de mensen kunnen betekenen.’

Het Alzheimercafé is elke eerste donderdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in verzorgingscentrum De Hullen. De koffie wordt aangeboden, de toegang is gratis en opgeven hoeft niet. ‘Iedereen die op welke manier dan ook te maken krijgt dementie is welkom,’ laat Aly van Beijeren nadrukkelijk weten. Op 2 februari is Gea Visscher gastspreker. Zij gaat in op het ‘niet pluis gevoel’, op 2 maart legt Jan Pieter van der Steen de verschillende fasen van dementie uit, op 6 april is het thema ‘de dag door met dementie, op 11 mei komt Rinette de Jong spreken over wat je moet regelen voordat het te laat is en op 1 juni zijn er verhalen van vroeger te horen met medewerking van het Museum Kinderwereld.