Amber Bandringa met Nederlands zaalvoetbalteam naar Polen

NIEUW-RODEN – KTP Nieuw-Roden-speelster Amber Bandringa is opgeroepen om met het Nederlands vrouwen zaalvoetbalteam mee te gaan Poznan in Polen. Het Nederlands team speelt 2 interlands tegen het Pools nationaal team op:

3 november Polen – Nederland 17:00 University of Adam Mickiewicz Poznan

4 november Polen – Nederland 18:00 Sporthall of Mieczyslaw Lopatka, Gniezno. (Foto: KTP-Nieuw Roden)