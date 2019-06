Ambitieus Roden Proeft voor derde keer op het programma

Albertsbaan voor één middag de gezelligste kroeg van Noordenveld

RODEN – Nog anderhalf week en Festival Roden Proeft barst weer los. Het populaire festival staat alweer voor haar derde editie en ook dit jaar staat er weer een bomvol programma. Al sinds oktober 2018 staat de derde editie in de steigers. Lammert Kalfsbeek en Cobie Buist – die samen met Geerke Heijs de PR-commissie vormen – nemen alvast een voorschot op Roden Proeft.

Roden Proeft dus. Al drie jaar een geslaagd evenement, georganiseerd door de Stichting Proef Noordenveld. ‘Samen met De Zakenkring Roden begon Volksvermaken ooit met een midsummernight-viering’, herinnert Lammert zich. ‘Later werd dit een kunst- en keramiekmarkt. Hier was ook Volksvermaken bij betrokken. Uiteindelijk merkten we dat deze markt niet zo bij Volksvermaken en de Zakenkring paste. Uiteindelijk werd gekeken naar wat we nog wél wilden organiseren en dat bleek een festival te zijn. In 2016 werd de eerste aanzet gedaan om te kijken naar wat we wilden. We besloten om het festival los te koppelen en er een aparte stichting van te maken.’

De eerste twee edities van Festival Roden Proeft verliepen boven verwachting. ‘het ging eigenlijk verrassend goed. Dat had ook te maken met de opening van de nieuwe Albertsbaan. Daarbij zorgden wij voor een goed programma, wat veel publiek lokte’, zegt Lammert. ‘We hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk ook geleerd. Zo beginnen we dit jaar later. Waar het vorig jaar nog 11:00 uur was, is het nu 14:00 uur’, zegt Cobie.

Ondanks dat de naam doet denken aan een foodfestival, wil de organisatie van dit imago af. ‘Wie aan proeven denkt, denkt gelijk aan eten. Maar proeven is veel meer. Je kunt proeven van muziek, cultuur maar ook van sfeer’, zegt Lammert. Cobie: ‘Ieder jaar hebben we ook een nieuw thema, gelijk aan het themajaar van de gemeente Noordenveld. Dat vormt een uitdaging, want we moeten dat thema invulling geven tijdens het festival en in het voorprogramma.’

Dat voorprogramma barst dit weekend overigens al los (zie programma). Zaterdag 6 juli moet toch echt dé dag worden. Met Café Bolle Jan haalt de organisatie oer-Hollandse gezelligheid naar Roden. ‘Café Bolle Jan is bij uitstek de kroeg met naamsbekendheid’, weet Cobie. De kroeg van de ouders van René Froger is in Amsterdam een begrip. Hoe klein en compact de zaal ook is, de feesten zijn er altijd groots. Lammert licht toe waarom juist zij op 6 juli naar Roden komen. ‘We zetten in op drie K’s. Kernen, kroegen en kerken. Dat heeft een reden. Een kleine kern heeft namelijk bijna altijd een kroeg en een kerk. Vandaar dat we de Albertsbaan op 6 juli veranderen in één grote kroeg.’ Met kroegbaas Arjan Kleton, moppentapper Jeroen Smits en de gezellige muzikale klanken van Café Bolle Jan, belooft het één groot feest te worden. ‘We willen de Albertsbaan écht de sfeer van een kroeg geven’, licht Lammert toe. ‘Dat vrijblijvende wat je in een kroeg ervaart, dat willen we uitdragen. Men kan in en uit lopen.’

Het thema ‘kerken’ ziet men vooral terug in de fietstocht. Cobie vindt dat er wederom een topprogramma vindt. ‘En we merken dat Roden Proeft telkens aan naamsbekendheid wint. Om dat te versterken, willen we herkenbaar naar buiten treden. Als men onze posters of flyers zien, moeten ze gelijk weten dat het om Roden Proeft gaat.’ De organisatie heeft dan ook grootse plannen met het festival. ‘We willen een soort Noorderzon worden’, zegt Lammert, die zich terdege beseft dat de festivals qua grootte niet te vergelijken zijn. ‘Het gaat om herkenning. Bij Noorderzon weet men direct waar ze aan toe zijn en dat ambiëren wij ook. Daarnaast moet het festival voor jong en oud bereikbaar zijn. Het is een feest voor iedereen.’

Vandaar dat in het voorprogramma veel meer dorpen zijn opgenomen dan ‘slechts’ Roden. ‘De stichting heet ‘Proef Noordenveld’. Dat betekent dus dat we alle dorpen deelgenoot willen maken. Dat is in het voorprogramma weer goed gelukt’, denkt Lammert. ‘Maar het festival zelf kun je maar op één plek organiseren.’ Die plek is dus Roden en – nog specifieker – de Albertsbaan. ‘Maar we hebben ambitie om in de toekomst ook de Brink in het geheel te betrekken. Ja, we willen écht groter worden.’

Programma

Zaterdag 29 juni Dorpenbattle / Wie is de slimste kern van Noordenveld?

Opgave tot 22 juni via www.rodenproeft.nl

Inschrijving: GRATIS

Locatie: plaatselijk café, dorpshuis of gewoon thuis

Zondag 30 juni Fietstocht / 30 km door de Gemeente Noordenveld langs

Verschillende kerken

Inschrijving: GRATIS

Locatie: Catharina kerk Roden van 12.00-13.00uur

Zondag 30 juni Kindvriendelijke fietstocht / 10 km met een leuke speurtocht

Inschrijving: GRATIS

Locatie: Catharina kerk Roden van 13.45-14.15uur

Dinsdag 2 juli Lezing over Kleine Kernen / o.l.v. Boekhandel Daan Nijman

Toegang: GRATIS

Locatie: Het Wapen van Drenthe Roden

Tijd: 20.00uur / zaal open vanaf 19.30uur

Vrijdag 5 juli Dreentse Aovend / Avondvullend programma met zang en

Voordrachten in het Drents o.l.v. Tea Nijnuis

Toegang: GRATIS

Locatie: Café Ensing Peize

Tijd: 20.00uur / zaal open vanaf 19.30uur

KADER

Fietstocht langs kerken & kroegen en een puzzeltocht voor de kinderen

Roden Proeft heeft dit jaar als thema Kerken, Kernen en Kroegen, dat aansluit op het jaarthema van de gemeente Noordenveld: kleine kernen. In de week voorafgaand aan het festival op zaterdag 6 juli 2019 vindt er een voorprogramma plaats met o.a. een fietstocht.

Op zondag 30 juni kan er vanaf 12.00 uur worden deelgenomen aan een recreatieve fietstocht van ongeveer dertig kilometer, die door onze prachtige gemeente gaat. Uiteraard is er ook gelegenheid om af te stappen voor een kop koffie (bij een picknicktafel of op een terras) en kom je langs verschillende kerken. Daar zal of een koor optreden, of een ‘lekenpreek’ worden gehouden. Dit is een luchtige, losse manier van preken. Uiteraard voert de tocht haar deelnemers langs de mooiste plekjes in Noordenveld. De inschrijving is van 12.00-12.30 uur bij de Catharinakerk in Roden

Ook wordt er een kindvriendelijke fietstocht georganiseerd. Deze wordt voorzien van een leuke speurtocht en is meer gericht op kleine kernen. De puzzelfietstocht is ongeveer 10 km. lang. En het hele gezin kan mee doen! Beide fietstochten eindigen bij de Catharinakerk waar u wordt onthaald door een fantastisch koor. De inschrijving van deze fietstocht is later en van 13.45 -14.15 uur bij de Catharinakerk in Roden

KADER

Gezelligheid kent geen tijd: Roden Proeft komt met Tappen, Happen en Stappen!

Gezelligheid mag dan geen tijd kennen, het kent wél een locatie. En die locatie is uiteraard de Albertsbaan. Samen met vrienden, familie of collega’s kun je als gast worden ontvangen in de gezelligste kroeg van Noordenveld op zaterdag 6 juli. Je bent verzekerd van een centrale plek als groep, word opgenomen in het decor van kroegbaas Arjan Kleton, geniet van de moppen van Jeroen Smits en zingt mee met het repertoire van de Bluesdiggers, Johnny van Wijk en Café Bolle Jan. Daarnaast profiteer je extra van wat de horeca en ondernemers je te bieden hebben. Arrangementen variëren van 19,50 tot 40,00 euro per persoon. Opgave en meer informatie via: www.rodenproeft.nl.