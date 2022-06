In de Sportlight



Wat: Amysoft Wielervierdaagse Noordenveld Westerkwartier

Waar: Nieuw Roden, Peize, Leek, De Wilp

Wanneer: Vanaf maandag 27 juni

Tachtig kilometer rond de kerk fietsen, voor de felbegeerde gele trui!



REGIO – Vanaf maandag 27 juni staan vier dorpen in Noordenveld en Westerkwartier weer op hun kop; dan wordt de 39ste Amysoft Wielervierdaagse gehouden. De start is de 27ste in het centrum van Nieuw Roden. De dagen erna wordt er respectievelijk in Peize, Leek en De Wilp gereden. Wateronthardingsbedrijf Amysoft is sinds 2018 hoofdsponsor van het evenement. Directeur Nanne Zuidema is enthousiast: ‘Vorig jaar hebben we wel een wielervierdaagse gehouden, maar in aangepaste vorm. Het jaar daarvoor ging het hele feest niet door, maar dit jaar gaan we weer volop los. Nog niet in zes dorpen zoals het voorheen was, maar ik verwacht dat dat volgend jaar wel weer het geval zal zijn.’

Zuidema heeft wel iets met wielrennen. ‘Ik doe het zelf niet, al heb ik het wel even kortstondig gedaan. Mijn vader zat vroeger in de organisatie. Dat heb ik als kind natuurlijk meegekregen. Dus het is deels uit nostalgie, maar ook omdat ik sportorganisaties een warm hart toedraag.’ Tijdens de Amysoft Wielervierdaagse strijden (top)amateurs uit het hele land om de gele trui. ‘De mannen rijden 80 kilometer, de vrouwen 50. En dan moet je denken aan rondjes van zo’n anderhalve kilometer, we noemen dat ook wel een rondje om de kerk. Dat is ook fijn voor het publiek; dat staat graag te kijken als de wielrenners langsrijden. En als je dan één lange route hebt, komen ze maar een paar keer langs.’

Dat er deze keer vier dorpen meedoen is wel wat jammer, vindt Zuidema, maar geen drama. ‘We zijn gewoon heel blij dat het doorgaat en dat er zo veel belangstelling voor is. Dat er dorpen een beetje afwachtend zijn, dat snap ik wel. Maar de tendens verschuift al, ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar weer zes dorpen hebben. Momenteel is het ook best moeilijk om iets te organiseren, je hebt bijvoorbeeld veel vrijwilligers nodig. En dat lukt nu ook niet altijd.’

Hoofdsponsorschap is niet alleen geld geven. ‘Sponsor zijn is meer dan geld geven en met je armen over elkaar heen gaan zitten. Ik bemoei me niet met de organisatie, maar ik vind het wel fijn om mee te denken. Als ondernemer weet je vaak wel wat een goede marketingstrategie is en ik deel mijn expertise graag. Ook omdat ik sport een warm hart toedraag. Ik ben ook blij dat we het kunnen doen. Er zijn veel bedrijven die een jasje uit hebben gedaan door de lockdowns, die zijn wat voorzichtiger wat betreft sponsorschap. Bij ons snijdt het mes nu aan twee kanten; het is niet alleen goed voor de sport, maar ook voor onze uitstraling. Het levert leuke exposure, dus extra klandizie op, waardoor wij weer goed draaien en dus kunnen sponsoren.’

Naast het wielrennen zijn er in de dorpen nog extra evenementen. Zo viert De Wilp haar 60ste jubileum van de feestweek. Naast de Wielervierdaagse wordt er zowel in De Wilp als in Peize ook nog een dikkebandenrace gehouden en in Leek is nog een hardloopwedstrijd voor kinderen. Kijk voor meer informatie op: www.wielermeerdaagse.nl.





Aljan van der Duin is voorzitter van Nieuw-Roden, waar op 27 juni de Wielervierdaagse start. ‘Voor Nieuw-Roden is het de 39e keer. Om 18:00 starten de beloften en elite van de dames, om 19:45 de beloften en elite heren. ‘Bij de heren staan er 150 renners aan de start, bij de dames 50, daar kunnen nog wel wat bij.’ Van der Duin is blij te melden dat ook zijn zoon Patrick weer aan de start staat. Hij kampte de afgelopen jaren met blessures. Bovenal is hij blij dat er weer iets georganiseerd wordt. ‘Eindelijk weer een beetje reuring in het dorp. De Wielervierdaagse is altijd een hele happening. Na afloop is er feest met livemuziek bij de Kastelein.’