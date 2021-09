Petje Af Noordenveld groeit als kool

NOORDENVELD – Na anderhalf jaar Petje Af Noordenveld kun je alvast één conclusie trekken: niet meer weg te denken. Het project dat kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans biedt om gratis kennis te maken met verschillende beroepen heeft al prachtige resultaten geboekt. In een blok van vier zondagen leren kinderen alles over een bepaald beroep. Op de derde zondag verzorgen ze zelf een presentatie over alles wat ze geleerd hebben. Doel van het project: gelijke kansen voor iedereen. De animo is enorm, weet locatiemanager en coach Ronald Uilenberg. Nu nog bestaat Petje Af Noordenveld uit één groep van vijftien kinderen, daarmee zit de groep vol. Met gemak vult Uilenberg nog drie groepen. Punt is alleen het gebrek aan financiële middelen en coaches.

Voorzitter Peter Frans, locatiemanager Ronald uilenberg en penningmeester André Steenbergen willen de barricaden op. Petje Af doet er toe en moet meer zichtbaar worden vinden ze. De Stichting is opgericht om ieder kind, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of portemonnee een gelijke kans te geven in zijn of haar ontwikkeling en dan vooral op het gebied van onderwijs. Dat er animo is voor het initiatief werd al vanaf het begin duidelijk. De allereerste groep bestond uit zes kinderen, de keren erna al uit vijftien kinderen. Nu is er zelfs een wachtlijst, weet Uilenberg te vertellen. ‘Anderhalf jaar geleden hadden we geen idee hoe groot deze groep zou zijn. Nu weten we: veel groter dan verwacht. We willen graag groeien, het concept verder door ontwikkelen om meer kinderen kansen te kunnen geven. Om je maar een voorbeeld te geven: ik heb slechts één oproep op Facebook gedaan en daarmee heb ik een hele groep kunnen vullen. Ook scholen in Noordenveld zijn enthousiast.’ Naast De Tandem heeft Petje Af inmiddels een tweede locatie gevonden om de workshops te houden. ‘Ik raakte in gesprek met Charlotte, directeur van De Parel. Zij was ongelofelijk enthousiast over het initiatief. Ze had meteen een aantal leerlingen op het oog voor wie Petje Af heel geschikt zou zijn en bood het stiltelokaal aan als ‘cursuslocatie.’ Geweldig natuurlijk. Nu moeten we op zoek naar coaches en naar financiële middelen om dat mogelijk te maken.’

Geld en coaches

Fondsen dekken drie jaar lang activiteiten, weet Peter Frans. ‘Daarna moeten we op zoek naar andere geldstromen. Iedereen moet mee kunnen doen, vanuit die gedachte willen we mensen benaderen. We zetten op particulieren en op bedrijven. Petje Af past ook heel erg bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Mensen kunnen geld doneren maar ook een activiteit adopteren. Het doel is zó mooi: we kunnen echt het verschil maken voor kinderen. Ze krijgen skills voor het leven mee. Er zitten zoveel pluspunten aan, minpunten zijn er niet.’ Naast geld is de organisatie naarstig op zoek naar coaches, mannen en vrouwen die de kinderen begeleiden tijdens de workshops. ‘Ontzettend leuk om te doen’, zegt Uilenberg die zelf ook coach is. ‘Heel erg dankbaar. Die blije en trotse gezichtjes, daar doe je het voor.’ Een pedagogische achtergrond is handig, net als ervaring in de omgang met kinderen. ‘De coaches worden door ons intern opgeleid.’

Het principe werkt als volgt: kinderen kunnen gratis kennismaken met verschillende beroepen. En gratis betekent overigens niet vrijblijvend. Kinderen voeren een sollicitatie gesprek en tekenen zelf een overeenkomst. 85 procent aanwezig is verplicht. Ook ouders gaan een overeenkomst aan. Er wordt van ze verwacht dat ze aanwezig zijn bij de presentatie van hun kinderen. Een blok bestaat uit vier zondagen. De eerste zondag wordt verzorgd door een gastdocent die vertelt over zijn of haar beroep. De tweede zondag staat een bedrijfsbezoek op de planning. Tijdens de derde zondag presenteren de deelnemers wat ze geleerd hebben aan hun ouders. ‘Op de vierde zondag gaan we iets gezelligs doen. Een uitje, meestal in de culturele sector. Je kunt Petje Af zien als een verlengstuk. We staan naast het onderwijs. We sluiten aan op het ontdekken van talent, taalontwikkeling, sociale vaardigheden en leren om kennis over te brengen in de vorm van een presentatie.’ Kinderen kunnen drie jaar deelnemen aan Petje Af, ze starten met brons, en is de drie jaar volbracht hebben ze goud. ‘Een mooi voorbeeld is een jongen die vorig jaar januari voor het eerst meedeed. Hij was nog maar net in Nederland. Hij heeft zich zó goed ontwikkeld, dat hij nu andere jongens onder z’n vleugels neemt. Als hij klaar is gaan we bekijken of hij juniorcoach kan worden.’ Op 19september start het volgende blok. Wie interesse heeft om coach te worden óf Petje Af op wat voor manier ook een warm hart toe te dragen kan een mailtje sturen naar bestuur.noordenveld@petjeaf.nl. Meer informatie is te vinden op www.petje.nl/noordenveld.