Anderhalve meter maatschappij in de horeca en theater: hoe vliegt men het aan?

Pleiten voor een coronakeurmerk en opnieuw inrichten van eigen zaak

REGIO – De kans is groot dat wanneer de horeca weer open mag, men nog steeds 1,5 meter afstand in acht moet nemen. Restaurants zouden hierdoor niet volledig open kunnen, in kroegen voorziet men problemen en ongeveer de helft van het terrasmeubilair zou hierdoor onbezet blijven. De Krant maakte een rondje langs enkele horecaondernemingen om te kijken hoe zij zich voorbereiden op de toekomst.

In Roden is het Wapen van Drenthe nu al een langere tijd dicht. Vlak voor de coronacrisis sloten zij al de deuren vanwege een verbouwing. Die verbouwing is nu grotendeels klaar, maar open kan het Wapen nog steeds niet. Eigenaar Bart de Vries heeft zich nog geen moment verveeld met allerhande klusjes. ‘Daarnaast overleggen we iedere week over de situatie’, laat De Vries weten. ‘Momenteel hebben we nog geen concreet plan van aanpak over wat we gaan doen als we weer open mogen. We hebben de luxe dat we veel ruimte hebben. Er zijn mogelijkheden. Als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld Mo’s Café of Brink 15, dan mogen wij ons gelukkig prijzen.’

Momenteel is het Wapen van Drenthe vooral bezig met bezorg- en afhaalmaaltijden. ‘Het bezorgen kan eigenlijk niet uit’, geeft De Vries toe. ‘Hoe we dat straks gaan doen wanneer we weer open gaan, is nog de vraag. We missen nu vooral de structuur in het bedrijf. Als je elkaar al een paar weken niet gesproken hebt, dan neemt de betrokkenheid iets af. Als we straks weer gedeeltelijk open zouden mogen, verander je dat.’ Als het eenmaal weer mag, gaat het Wapen van Drenthe zeker weer open. ‘Die kans is vrij groot, al moeten we dan goed kijken hoe we dat gaan invullen. In de keuken is het lastig om constant 1,5 meter afstand te houden.’

De Vries is nu bezig met de inrichting van het restaurant, wat dus net uit een verbouwing komt. ‘Alles wat je meestal in etappes doet, kan nu in één keer. Als we straks weer open mogen, dan zijn we er klaar voor. De vraag is alleen wel of de mensen direct weer uit eten gaan. Sfeer is daarbij heel belangrijk. En als een restaurant dan maar voor de helft open mag, is het de vraag hoe sfeervol dat is.’

Even verderop spreken we Janet Hamstra-De Vries van Onder de Linden. Bij ODL is men druk bezig. Wat te denken van ‘Eten wat de pot schaft’, een concept waarbij men voor 8.50 euro per persoon een steeds weer verrassende maaltijd krijgt voorgeschoteld. Inmiddels worden die maaltijden ook thuis bezorgd. Ondertussen kijkt Janet naar de inrichting van Onder de Linden. ‘Qua ruimte zouden wij zeker 1,5 meter afstand kunnen houden. We hebben er al over nagedacht. We zouden dan het eetcafé en de zalen kunnen openen, en speciale looproutes maken zodat we telkens afstand kunnen bewaren. Je zou dan bepaalde protocollen moeten opzetten en duidelijke afspraken moeten maken, maar ik denk zeker dat het hier kan. We hebben de ruimte. Als het publiek en het personeel zich er aan houdt, moet het goed komen. Zelfs in de keuken is het mogelijk afstand te houden. De vraag is alleen: vindt men het gezellig genoeg om op afstand te komen dineren?’

Via Facebook probeert men bij ODL ondertussen het publiek te vermaken door middel van social media. ‘Zo blijven we bezig.’ Tot slot pleit Janet voor een soort ‘coronakeurmerk’ voor de horeca. ‘Ik heb de Koninklijke Horeca voorgesteld om een soort coronaproof-certificaat in te stellen. Horeca die bewust hun zaak hebben ingericht om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen, zouden zo’n keurmerk kunnen krijgen. Zo weet je als consument welke zaken maatregelen hebben genomen en er bewust mee bezig zijn. Wat ze ermee gaan doen, weet ik niet.’

In Norg probeert ook Arnold Zwaneveld bezig te blijven. Klussen rondom huis en café zijn aan de orde van de dag en er moet ook nog thuis les worden gegeven. ‘Je krijgt respect voor de leraren hoor’, lacht hij. Vooruitkijkend naar een eventuele versoepeling van de coronaregels, voorziet de caféhouder problemen. ‘Anderhalve meter afstand bewaren wordt lastig’, denkt hij. ‘Op het terras kunnen we die afstand wellicht bewaren. Dat zou te doen moeten zijn. Maar hoe zit dat binnen? Als we straks een groep van acht binnenkrijgen, dan moeten zij allemaal al verspreid gaan zitten. Ten eerste is dan de vraag: is dat gezellig? En ten tweede: kunnen er dan verder nog mensen bij?’

Een voordeel, weet Zwaneveld, is dat hij samen met zijn vrouw Irma veel werk kan oppakken. ‘In principe zouden wij als het terras weer open mag, niet per se personeel hoeven in te huren. Het terras mag dan namelijk toch niet vol zitten en wij kunnen het dan met z’n tweeën wel af.’

Toch is hij zeer benieuwd hoe een eventuele versoepeling van de regels zal worden aangepakt. ‘Dat gaat nog een dingetje worden. Wat scheelt is dat je als horecaonderneming niet alleen staat. Iedereen loopt tegen dit probleem aan, je bent gelijk aan de andere horecaondernemingen.’

Bij Theater de Winsinghhof wikt en weegt men de mogelijkheden, zo laat Marija Katic weten. ‘Financieel kan het niet uit om een theaterstuk voor een halve zaal te laten doorgaan’, zegt zij. ‘Bovendien lever je dan in op de beleving. Dat vinden wij zonde. Wel kijken wij of we bijvoorbeeld de bioscoopvoorstellingen door kunnen laten gaan. Dat zou eventueel op 1,5 meter afstand kunnen, wij ondervragen nu ons filmpubliek of dat ten koste gaat van de beleving’

Zoals het nu lijkt kan men in september ‘gewoon’ beginnen met het theaterseizoen. Zo staat op 16 september Youp van ’t Hek op het programma. Op social media peilt de cinema de mening van haar publiek. ‘We hebben mensen gevraagd of ze nog naar de film willen, of juist niet. Zo krijgen we een beetje een beeld van hoe ons publiek de toekomst ziet.’

Waar de ene horecaonderneming deels open kan omdat –ie maaltijden bezorgt, moet een ander de deuren helemaal sluiten. Dat laatste geldt ook voor Wereldrestaurant Breed in Leek. Het restaurant dat in de wijde regio bekend staat om z’n heerlijke gevarieerde keuken en het all-you-can-eat-concept is al weken noodgedwongen gesloten. Maar stilzitten, daar houden ze niet van bij Breed. Achter de schermen zijn ze druk om hun eigen steentje bij te dragen aan de coronacrisis. Zo doneerden ze duizenden mondkapjes aan huisartsenpraktijken en de ambulancedienst. Eigenaar Muyan Zhou die het bedrijf samen met haar echtgenoot Renjie runt, is nu bezig om hun zaak zo in te richten dat het volledig voldoet aan de eisen van het RIVM.

“Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM nauwlettend. Ook het restaurant wordt zo ingericht, dat er tussen de tafeltjes anderhalve meter zit. Gelukkig hebben we de ruimte, dat maakt het voor ons haalbaar.” Op verschillende plekken in het restaurant staan handgels zodat gasten hun handen wanneer ze willen kunnen desinfecteren. “Iedereen die bij Breed werkt is gezond. Dat wil ik graag even benadrukken. We hopen dat we onze gasten gauw weer in goede gezondheid mogen ontvangen!”