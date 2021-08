Anderhalve meter waarschijnlijk vanaf derde week september voorbij

REGIO – Vanaf eind augustus vervalt de anderhalve meter maatregel voor mbo, hbo en universiteiten zodat studenten weer fysiek naar college kunnen. Wel wil het demissionaire kabinet een maximaal aantal studenten in de collegezaal. Tijdens het lopen moeten er mondkapjes gedragen worden. Middelbare scholen zijn voorlopig nog niet van de maatregelen af. Dit melden Haagse bronnen over de persconferentie die vanavond om 19:00 uur gegeven wordt. Medio de derde week van september zou de anderhalve meter in het hele land komen te vervallen. Dan wordt ook gekeken of er weer meer mogelijk is voor de horeca en evenementen. De Formule 1 in het eerste weekend van september mag wel doorgaan, op voorwaarde dat de tribunes maar voor twee derde worden gevuld met toeschouwers. Het kabinet blijft met alle versoepelingen een slag om de arm houden. Adviezen van het OMT zullen zwaar meewegen.

De persconferentie van Rutte en De Jonge is vanaf 19.00 uur te volgen op NPO 1.