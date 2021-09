Anderhalve metermaatregel eraf, gevolgen grote evenementen nog onduidelijk

REGIO – De anderhalve metermaatregel is vanaf 25 september van de baan. Wel worden de horeca en culturele sector coronatoegangsbewijzen verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijft gehandhaafd en er komt géén verruiming in de openingstijden voor de nachthoreca. Die moet van 24:00 tot 6:00 uur dicht blijven. Dat zijn de belangrijkste punten van de persconferentie die morgenavond gehouden wordt. Wat de gevolgen zijn voor (meerdaagse) grote evenementen blijft nog onduidelijk. Het kabinet voert nog gesprekken met de sector.