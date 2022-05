Angelique Kliphuis promoot High Tea voor mantelzorgers

RODEN – Het Contactpunt Mantelzorgers Noordenveld organiseert op woensdag 18 mei om 15.00 uur een High Tea. Dit in de Magarethahoeve in Norg. Wie mee wil theedrinken graag voor vrijdag 13 mei opgeven bij het Servicebureau van Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00. Deelname is gratis en vervoersproblemen worden opgelost.

Angelique Kliphuis is vrijwilligers bij de welzijnsorganisatie en zit zich in voor mantelzorgers. ‘Mantelzorgers zijn belangrijk in de gemeente Noordenveld. Zij verdienen daarom wel eens een extraatje,’ zegt zij. ‘Ik ben zelf beperkt belastbaar. Hiervoor kwam ik terecht bij de Noordenveldwerker van de gemeente. Ik kreeg huishoudelijke hulp toegekend. Nu de kinderen wat groter zijn merk ik dat de muren toch wel op me afkwamen. Ik ben graag onder de mensen. Omdat ik nog niet zo lang in de gemeente Noordenveld woon, ken ik nog niet veel mensen. De Noordenveldwerker wees me op het buurtwerk van WiN in het dorp. Samen met Hennie de Jong, die ook mantelzorgondersteuner is bij diezelfde organisatie, hebben we gekeken naar mogelijkheden. Zo kwamen we uit bij het geven van ondersteuning aan mantelzorgers via het contactpunt. Dat leek me wel wat. Zo kan ik mijn netwerk vergroten en hulp bieden als vrijwilliger.’

De High Tea in de Magarethahoeve is voor alle mantelzorgers uit de gemeente Noordenveld. Er zal natuurlijk thee worden geschonken en dat met allerlei lekkernijen. De activiteit zorgt tevens voor binding, het opdoen van nieuwe contacten, het stellen van vragen en het inwinnen van informatie rondom vragen gericht op mantelzorg. Naast vrijwilligers zijn ook medewerkers van WiN en de mantelzorgondersteuner aanwezig.

Angelique Kliphuis weet als geen ander hoe het is om hulpbehoevend te zijn. ‘Zelf kamp ik al jaren met spierreuma en de ziekte van Lyme. Ik word niet meer beter en dat moet ik accepteren. Ik hoop nu als vrijwilliger wat voor alle mantelzorgers te kunnen betekenen die zoveel zorg verlenen voor mensen zoals in mijn positie. Ik hoop dan ook op een goede opkomst. Ik kijk er naar uit.’