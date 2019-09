In beeld

MARUM – Verkiezingen en wedstrijden zijn er in alle soorten en maten. Neem het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Noordenveld, of de verkiezing tot woord van het jaar. Afgelopen week nog werd het Telegraaf ‘Voetballer van het Jaar’ gala georganiseerd. Nu blijkt er ook een jaarlijkse onderlinge wedstrijd te zijn van de Koninklijke Nederlandse Gym Unie. Het gaat hier om de titel ‘coach/dansjuf van het jaar’. Aniek Maat, dansjuf van SDM te Marum, blijkt nu één van de tien genomineerden om voor deze titel te strijden. De enthousiaste dansjuf geeft les in Marum aan een groep fanatieke jongens en meisjes. Zij zijn nu druk bezig hun dansjuf te promoten, in de hoop dat zij er uiteindelijk met de titel vandoor zal gaan.

Het begin is dus alvast goed. Ze zit bij de laatste tien. Nu is het voor de leerlingen zaak om Aniek genoeg onder de aandacht te brengen, zodat ze uiteindelijk ook eerste gaat worden. Als ze bij de laatste drie eindigt, mag ze in ieder geval naar Amsterdam om een workshop te volgen en maakt ze kans op de eerste plaats. Wie Aniek hier een handje bij wil helpen, kan surfen naar dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/coachtrainer-van-het-jaar-2019/stemmen.