Anko en Alie Huizinga vieren 60-jarig huwelijk met een heerlijk etentje

VEENHUIZEN – Huwelijksgeluk in Veenhuizen! Afgelopen zondag vierden Anko (89) en Alie (83) Huizinga het heugelijke feit dat ze al zestig jaar met elkaar getrouwd zijn. Het echtpaar trakteerde de hele familie op een lekker etentje bij de Drie Provinciën in Een-West. Een behoorlijke club, want Anko en Alie hebben twee dochters en een zoon en achtkleinkinderen. Helemaal bijzonder is dat het allemaal jongens zijn. Sinds vijf maanden is daar een achterkleinkind bijgekomen: een meisje! De Huizinga’s staan nog midden in het leven. Ze fietsen en wandelen graag en verbouwen hun eigen groente in hun riante tuin van maar liefst twaalf are. Mevrouw gaat nog wekelijks een robbertje zingen bij het Landloperskoor, dat zijn roots heeft bij de gevangenis waar de heer des huizes altijd bewaarder is geweest. Maandag kwam burgemeester Klaas Smid even een taartje eten bij het echtpaar. Uiteraard met een mooie bos bloemen onder de arm!