Anne Ananias voor de klas op cbs de Parel

RODEN – Mogelijk gaat Anne Ananias een nieuwe carrière tegemoet. De voorzitter van de Historische Vereniging Roon stond namelijk voor de klas vorige week dinsdag. Niet om het lerarentekort op te lossen, maar om de leerlingen van groep van de Parel te vertellen over oud Roden. En dat ging hem uitstekend af. Als een volleerd schoolmeester vertelde hij aan de hand van oude foto’s boeiende verhalen uit vroegere tijden. Aanleiding was het verzoek van zijn kleinzoon Jorn die in zijn groep vertelde over Roden van vroeger. Zijn moeder bracht hem op een idee: vraag opa Anne, die weet er alles van. Juf vond het een uitstekend plan en zo stond Anne ineens voor de klas. De groep hing een half uur aan zijn lippen. Het oude gemeentehuis kwam voorbij, Huize Mensinge, de Catharinakerk en uiteraard Ot en Sien. En foto’s van de Rodermarkt, toen de paarden nog voor het Scheepstra Kabinet stonden en de koeien in de Raadhuisstraat. Voor alle kinderen had Anne een plattegrond uit 1905.