Anne Frank-boeken voor leerlingen De Schans

EEN – Ja hoor. De Ongenode Gast treft het weer eens. Uitgerekend nu storm Eunice over Nederland raast moet de Ongenode Gast op pad. Vrijdagochtend om stipt elf uur delen wethouder Alex Wekema en Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in Roden boeken uit aan leerlingen van groep acht van Samenwerkingsschool De Schans in Een. Behalve wat afgebroken takken op de weg blijft het nog redelijk rustig. Eenmaal uit de bolide is het minder prettig, de rukwinden blazen haar bijkans terug de auto in.

Femke Liemburg en wethouder Alex Wekema zijn al boven wanneer we de school binnenstormen. Femke heeft een enorme doos met ingepakte boeken op tafel gezet. De eigenaar van Boekhandel Daan Nijman speelt vandaag voor Sinterklaas. Alle leerlingen uit groep acht krijgen een boek. Gratis. Helemaal voor nop. Waarom? Omdat lezen belangrijk is zegt ze. Leerkracht Lianne Heijs is het roerend eens met Femke. Niet dat het geheel toevallig is dat Femke juist nu boeken uitdeelt. Het boek staat namelijk centraal in de campagne ‘Geef maar een boek’. Om de drempel voor alle kinderen laag te houden wordt tijdens de campagne een goed kinderboek aangeboden voor drie euro. Dit jaar is dat het beroemde Dagboek van Anne Frank ‘Het Achterhuis’. De boekhandel heeft leerlingen van alle groepen acht in de hele gemeente Noordenveld getrakteerd op het boek. De laatste serie deelt ze, samen met de wethouder, persoonlijk uit.

Het zal u niet verbazen dat de actie op goedkeuring van Wekema kan rekenen. Als wethouder met onderwijs in portefeuille weet hij als geen ander dat het beter is om af en toe het mobieltje aan de kant te gooien en een boek te pakken. Noordenveld probeert lezen ook zoveel mogelijk te stimuleren. Steevast leest hij, een van z’n collega-wethouders of de burgemeester, zelf voor tijdens voorleesdagen en de Kinderboekenweek. Beneden wachten de leerlingen van de groepen 7 en 8 met lichte spanning op wat komen gaat. Ze weten dat ze een boek krijgen, maar niet welke. Welke het niet zijn, roept Femke alvast géén Dagboek van een muts (hè jammer, klinkt net zo leuk) en ook geen Leven van een looser. Ondertussen schuift ze de jongens en meiden allemaal een boek voor de neus. Nog geen drie tellen later is het papier eraf en ligt Het Achterhuis van Anne Frank op de tafels.

Jorn is niet echt een lezer, bekent hij. Maar hij is wel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, dus voor dit boek maakt hij graag een uitzondering. Ynse vindt het ook interessant. Regelmatig kijkt hij filmpjes op YouTube over de oorlog. Al eerder keken ze samen met de klas het videodagboek. Dat was indrukwekkend. Myrna is een echte boekwurm. Dat boek is het zelfde weekend nog uit weet juf Lianne. Het boek van Bent blijft dicht. Hij heeft wat anders in zijn snotje. Gamen met vriend en klasgenoot Giel is het plan. Koen en Jesse hebben de plattegrond van het Achterhuis ontdekt. Dat moet juf zien. Widad wist al veel over Anne Frank. Ze vindt geschiedenis leuk. Een bezoekje aan het Achterhuis in Amsterdam staat hoog op haar wensenlijstje, fluistert ze de Ongenode Gast toe. Het is ondertussen kwart voor twaalf. Storm Eunice gaat ondertussen flink tekeer. De wethouder en Femke zijn hem inmiddels al gesmeerd. De Ongenode Gast doet hetzelfde.