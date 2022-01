Anne-Heerke plein eert markante Tolberter

TOLBERT – Een bijzonder moment voor de familie van de in 2020 overleden Anne Heerke Lourens uit Tolbert. De markante Tolberter heeft een eigen plein: het Anne-Heerke plein’. Zijn twee kleinkinderen onthulden op oudejaarsavond het bord dat geplaatst is op het grote plein naast de Poiesz in Tolbert. Anne-Heerke runde samen met zijn vrouw Corry de bekende kledingzaak Fifty-Fifty in Tolbert en wist de media vaak te halen met diverse stunts. Ook heeft Anne-Heerke zich altijd hard gemaakt voor het behoud van de Poiesz supermarkt in de kern van Tolbert. Om er voor te zorgen dat zijn naam nooit vergeten wordt hebben de Vrienden van Tolbert gemeend hem te eren met het Anne-Heerke Plein.