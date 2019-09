RODEN – Alweer voor de vierde keer opende Anne Rozema als voorzitter van de Stichting Jaarbeurs Roden de Rodermarkt. In een volle tent deed hij dat wederom uitstekend. Zo spoorde hij eenieder aan om te zingen voor één der Jaarbeursvrijwilligers, wiens verjaardag samen viel met de opening. Ook blikte hij alvast vooruit op een mooie week. Rozema, die Rob Damkat en Bert Rijks ooit werd benaderd om voorzitter te worden van de Jaarbeurs, is inmiddels een bekend gezicht. De Rodermarktweek is ook voor hem bij het verschijnen van deze krant nog lang niet voorbij. Zo is er de Jaarmarkt en is de Jaarbeurs nog tot en met woensdagavond open.

Zoals Rozema al aangaf in zijn voorwoord in de Rodermarkt Bijlage. ‘Als het publiek uit omstreken volop geniet, zijn wij meer dan tevreden. Want dat is waar alles immers om draait: het publiek een geweldige feestweek te geven en laten beleven en Roden op de kaart zetten en houden.’ We mogen toch wel zeggen dat dit zeker weer goed gelukt is. Hulde aan eenieder die de Rodermarkt wederom mogelijk heeft gemaakt!’