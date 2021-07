Annemarie Booijenga, voorzitter Muziekvereniging Noordenveld

Ik ben nu denk ik 3,5 jaar voorzitter van Muziekvereniging Noordenveld. In die jaren was de coronapandemie de grootste verandering voor de vereniging. Die heeft enorm veel impact. Vorig jaar maart kregen we het bericht dat alles plotseling op slot moest. Sindsdien ligt bijna alles stil. Normaal hebben we heel veel optredens. Dat begint met Palmpasen en verder hebben we onder andere dodenherdenking, koningsdag en de avondvierdaagse. Ook gaan we een paar keer per jaar naar Frankrijk. Dat ging allemaal niet door. Vorig jaar hadden we niet één optreden. Dat is wel heel raar en heeft ook financiële gevolgen. Voor optredens krijgen we namelijk een vergoeding. Zodra alles stopte zijn we dan ook meer op de uitgaven gaan letten.

Inmiddels mogen we gelukkig weer wat meer. Eerst mochten we al buiten repeteren, nu kan dat ook weer binnen. In het Akkoord, waar we repeteren, zijn veel aanpassingen gedaan. Zo zijn er andere looproutes en is er betere ventilatie. Vooral voor blaasinstrumenten en met name fluiten is ventilatie enorm belangrijk, maar het heeft lang geduurd voordat we informatie kregen over de verspreiding van de lucht via instrumenten.

In de tussentijd hebben we vorig jaar ook nog een dirigentswissel gehad. Henk Boer is gestopt, waarna Petra Roodenboog het na de zomer heeft overgenomen. Ook zijn we met Robert Strobos een belangrijk lid van het artistieke team verloren. Hij deed veel voor de vereniging. Gelukkig zijn er dan andere mensen en verenigingen die een helpende hand bieden om te zorgen dat je als vereniging door kunt.

Tot nu toe hebben we nog steeds geen optredens gehad. Ik verwacht dat dat pas na de zomervakantie weer echt van start gaat. Wel zijn we al volop in voorbereiding voor het Wereld Muziek Concours in Kerkrade volgend jaar, daar moet nog veel voor gebeuren. En komende vrijdag doen we met alle afdelingen samen een optreden op de Albertsbaan als afsluiting van het seizoen. Dat is wel heel leuk.’