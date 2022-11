Anniek Siegers scoort twee tickets voor NK bloemsierkunst

NORG – Floral Designer Anniek Siegers weet zich in Oktober voor 2 disciplines te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. Op 9 oktober was er een voorronde voor het NK Bloemsierkunst in De Kwakel. Een wedstrijd met vele toppers op de deelnemerslijst. Dus er moest echt wat gebeuren om hier een finale plaats in de wacht te slepen. Na de drie onderdelen een keurige 3e plaats en daardoor rechtstreeks door naar de NK Bloemsierkunst 2023.

Afgelopen woensdag was er een voorronde in Drachten, Anniek inmiddels in haar 38e week van haar zwangerschap besloot om ook hier nog een poging te wagen om bij de boekettenwedstijd een gooi naar een finaleplaats voor het NK te doen. Maar liefst 26 noordelijke collega´s namen deel aan deze wedstrijd. Na een lange avond voor de jury bleek Anniek hier een prachtig boeket te hebben gemaakt wat technisch heel goed was en met een 9 werd beoordeeld mede hierdoor behaalde ze een 2e plaats en dus ook door naar het NK boeketten in 2023. Ook Anniek haar medewerkster Femke de Bree deed in Drachten mee voor het NK Bloemsierkunst. Voor Femke was het haar eerste wedstrijd, en met een keurige 5e plaats mag ze zeker trots zijn op het resultaat.