Aquasport inspiratieavond in Molenduinbas

NORG – In navolging op de succesvolle inspiratieavond van begin januari houdt het Molenduinzwembad opnieuw een aquasporten inspiratieavond op donderdagavond 23 februari. Op deze avond kunnen er verschillende aquasporten uitgeprobeerd worden.

Bezoekers kunnen meedoen aan Aquadrum vibes, een speciale groepsles in het water, waarbij er met ‘drumstokken’ oefeningen worden gedaan op ritmische muziek die zorgen voor een variatie van bewegingen in het water. Ook kunnen ze ‘proeven’ aan Aquafit, een combinatie van Aquajoggen en Aquarobic. De ene keer is er aquajoggen met een ‘wetbelt’ in diep water, de andere keer aquarobic in ondiep water. De lessen zijn altijd op muziek. Alle spieren komen aan hun trekken tijdens deze leuke lessen. Daarnaast is er Floatfit, een nieuwe rage die is overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk. Een intensieve workout op de aquabase, een drijvende mat op het water. Floatfit is een work-out waarin High Intensity Interval Training(HIIT) op de Aquabase wordt gedaan. Intensieve oefeningen staan op het programma zoals squads, opdrukken, sprongen en stabiliteitsoefeningen. Tot slot kunnen mensen kennismaken met Aquabootcamp, een zeer stevige en pittige work-out waarbij keihard gewerkt wordt aan kracht en conditie. De lessen bestaan uit gevarieerde en uitdagende oefeningen in diep en ondiep water én op de kant. Er wordt gewerkt aan alle spiergroepen.

De avond is opgedeeld in twee blokken. Het eerste blok begint om 19.15 uur. Tijdens het eerste blok kun je meedoen met Floatfit, Aquadrum Vibes en Aquabootcamp. Het tweede blok begint om 20:30 uur en tijdens dat blok kun je meedoen met Floatfit, Aquafit en Aquabootcamp. Beide blokken worden afgesloten met een warming down met PiYoChi oefeningen. Meedoen kost 7,50 euro inclusief een hapje en een drankje. Inschrijven en betalen kan in de webkassa via de website: www.molenduinbad.nl