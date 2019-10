Ard van der Tuuk geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van het Westerkwartier

“Dit is de hoofdprijs”







WESTERKWARTIER – Ard van der Tuuk is afgelopen woensdag geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van het Westerkwartier. Dat gebeurde tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering in De Postwagen te Tolbert. Hiermee werd de benoeming van Ard van der Tuuk als burgemeester van de gemeente Westerkwartier officieel. “Voor mij is dit de hoofdprijs”, liet de kersverse burgemeester weten. “Ik heb er ontzettend veel zin in en ben dankbaar dat men vertrouwen in mij heeft. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met alle inwoners van het Westerkwartier”.



Bij de installatie was ook René Paas aanwezig, de Commissaris van de Koning der Provincie Groningen. In zijn toespraak sprak hij vol lof over Van der Tuuk: “Bij een benoeming voor burgemeester moet men altijd opzoek gaan naar iemand die beschikt over het juiste DNA. Het DNA dat bij de gemeente past. Voor de gemeente Westerkwartier betekent dat dichtbij, nuchter en ambitieus. Van der Tuuk is iemand die over deze eigenschappen beschikt. Een ideale kandidaat voor de functie van burgemeester van de gemeente Westerkwartier dus”. Paas beschreef Van der Tuuk verder als een open, toegankelijke en ondernemende man. Iemand die de kansen voor de gemeente ziet en denkt vanuit mogelijkheden: “Maar daarnaast is Van der Tuuk ook duidelijk. Hij zegt waar het op staat. Bovendien is hij verbindend en beschikt hij over een groot strategisch inzicht”. Op 5 oktober 2016 is Van der Tuuk waarnemend burgemeester van Grootegast geweest, maar ook daarvoor heeft hij de nodige bestuurlijke functies uitgevoerd. “Van der Tuuk heeft een ruime bestuurlijke ervaring en hij kent het gebied. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in hem en denk dat hij een fantastische burgemeester is voor het Westerkwartier”, aldus Paas.



In zijn toespraak noemde Paas de grootste uitdaging om van het Westerkwartier één samenhangend geheel te maken: “Met 41.000 dorpen, 62.000 inwoners en vier samengevoegde gemeenten is het Westerkwartier de tweede gemeente van de provincie Groningen. Een ontzettend groot gebied en alle dorpen hebben hun eigen kenmerken. Van der Tuuk heeft alles in huis om van het gebied één grote gemeente te maken en elkaar te versterken. We kijken uit naar een prachtige toekomst”. Ook locoburgemeester en wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi sloot zich aan bij het verhaal van Paas. Tijdens haar toespraak ging ze, net als de Commissaris van de Koning, in op de grootte van het gebied en het DNA van het Westerkwartier. “Van der Tuuk is iemand die hier uitstekend past”, vertelde Dijkstra-Jacobi. “Doordat Van der Tuuk al eerder (waarnemend) burgemeester is geweest in de regio kent hij het gebied. Hij is eveneens betrokken geweest bij het samengaan van de voormalige gemeenten die nu de nieuwe gemeente Westerkwartier vormen. Hierdoor weet Van der Tuuk wat er leeft en speelt in de gemeente”. Na de toespraak van de locoburgemeester legde Van der Tuuk een eed af aan plaatsvervangend voorzitter van de Raad, Henk Bakker. Hierna was het Dijkstra-Jacobi die de de ambtsketen aan de eerste kroonbenoemde burgemeester van het Westerkwartier overhandigde. Een staande ovatie is wat volgde.



Uiteraard was het uiteindelijk ook nog de beurt aan de burgemeester zelf om zijn eerste toespraak te houden. “Het is fantastisch om hier te staan”, begon Van der Tuuk. “De functie van burgemeester van het Westerkwartier is ontzettend mooi en uitdagend. Bovendien past het heel goed bij mij. Ik wil iets betekenen voor de inwoners, zowel voor als achter de schermen. Ik heb, toen ik waarnemend burgemeester was van Grootegast, een klik opgebouwd met het gebied, de mensen, de cultuur en de natuur. De functie van burgemeester past heel goed bij mij, maar ik wil dit alleen zijn in een gemeente zijn waar ik een klik heb. Het DNA van het Westerkwartier zit in mij, dus dit is uitermate treffend gevonden. Het burgemeesterschap in de gemeente Westerkwartier is voor mij de hoofdprijs”.



Toen Van der Tuuk een aantal maanden geleden aanbevolen werd als burgemeester van het Westerkwartier, gaf hij aan dicht bij de inwoners van de gemeente te willen staan. Zo vertelde hij in verschillende dorpen in het gebied te willen wonen. Iets waar hij afgelopen woensdag nog even op terug kwam. “Gelijk na deze uitspraken kwam bij mij al het eerste aanbod van een camper binnen”, lacht de kersverse burgemeester. “Om alle twijfels uit de wereld te helpen: ik en mijn vrouw Anja zoeken één huis op een mooie plek in het Westerkwartier waar we willen wonen. Uiteraard ga ik vanuit daar het gebied in, langs alle 41 kernen om met iedereen kennis te maken. Op deze manier sta ik ook dichtbij alle inwoners”. Naast alle positieve dingen, gaf Van der Tuuk ook aan dat er nog veel werk te doen is. “Als tweede gemeente van de provincie Groningen zijn we een verbindende schakel in Noord-Nederland. We moeten als gemeente een rol spelen in een uitbreiding van de samenwerking met Friesland. Een rol waar de gemeente absoluut klaar voor is. Daarnaast moeten we ook op gemeenteniveau het bestuur goed laten functioneren. Als persoon sta ik open voor een goed debat en ik verheug me ontzettend op de samenwerking met alle inwoners en betrokkenen van het Westerkwartier. We gaan aan de slag!”, aldus van der Tuuk.



Na zijn toespraak sloot Van der Tuuk ook direct de vergadering en was er de mogelijkheid om de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier te feliciteren. ’s Avonds vond er in De Postwagen nog een receptie plaats waar alle inwoners van het Westerkwartier en andere belangstellenden welkom waren. Later deze maand gaat Van der Tuuk op kennismakingstour door het Westerkwartier. Hiervoor zijn inmiddels al honderden aanmeldingen binnen. Het programma wordt later door de gemeente bekend gemaakt.