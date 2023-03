Ard van der Tuuk informateur voor nieuw provinciebestuur

WESTERKWARTIER – Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier is aangewezen als informateur voor het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Van der Tuuk is voorgedragen door de BoerBurgerBeweging (BBB), met 12 zetels de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Van der Tuuk is gekozen omdat hij een echte verbinder is, aldus de partij. Alle lijsttrekkers zijn akkoord met de benoeming van de burgervader van het Westerkwartier. Woensdag wordt er door de gekozen Statenleden informeel gedebatteerd over de uitkomst van de verkiezingen. Het gaat om een openbaar debat.