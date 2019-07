Ard van der Tuuk nieuwe burgemeester Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Ard van der Tuuk is vanavond benoemd tot de nieuwe burgemeester van het Westerkwartier. De oud-burgemeester van Grootegast zou eerst geen burgemeester van de gemeente kunnen worden, aangezien er een zogeheten ‘burgemeestersafspraak’ lag. Hierin werd vastgesteld dat burgemeesters van de voormalige gemeenten die op zijn gegaan in het Westerkwartier, niet in aanmerking kwamen voor het nieuwe burgemeesterschap.

Van der Tuuk is van origine PvdA’er en was namens deze partij respectievelijk Statenlid en gedeputeerde van Drenthe. Tussen 2016 en 2018 was hij waarnemend burgemeester in Grootegast.

