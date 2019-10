Ard van der Tuuk op de motor door Marum, dat wil de Ongenode Gast niet missen

MARUM – Belofte maakt schuld. En dat geldt ook voor de kersverse burgemeester van het Westerkwartier. Ard van der Tuuk beloofde bij zijn beëdiging dat hij ter kennismaking alle dorpen in de gemeente Westerkwartier zou bezoeken. Dat is nogal een uitspraak, want in totaal kent de gemeente liefst 41 dorpskernen. Van der Tuuk had derhalve geen tijd te verliezen en begon deze week aan een lange kennismakingstocht. Daarbij bezocht hij afgelopen woensdag Motorclub Marum. De Ongenode Gast was erbij.

Alleen al de gebouwen bij het Circuit Trimunt zijn een lust voor het oog. Oude bunkers zijn het, die in de Tweede Wereldoorlog dienden als radarinstallatie. Gebouwd door de Duitsers. Althans, in opdracht van de Duitsers. In de bunker die stijf tegen het circuit aan ligt, treffen we het bestuur van de motorclub. Voorzitter Simon Hulshoff is daar natuurlijk één van. Al dertig jaar is hij de preses van de club en binnenkort neemt hij afscheid, zo laat hij weten. Saillant detail: hij is überhaupt pas de tweede (!) voorzitter van de 73 jaar oude club. Binnen afzienbare tijd wordt hij opgevolgd door zoon Henk.

Terwijl er koffie wordt gedronken en er nog kort wordt gesproken over het boerenprotest in Groningen (Henk is voorzitter van de LTO afdeling in het Westerkwartier), vertelt secretaris Wietze Westerhuis waarom de motorclub van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om Van der Tuuk uit te nodigen. ‘We hebben niet per se urgente zaken te bespreken’, zegt hij. ‘Het is puur kennismaken. We willen graag laten zien wat we hier doen.’

Penningmeester Ties-Geert Kram knikt goedkeurend. Naast hem zien we de jonge motorrijders Tim en Sylvester. Allebei trainen zij wekelijks op het circuit. De fanatieke coureurs zijn op het laatste moment opgetrommeld. De reden hiervoor is een bescheiden mediacircus. ‘Wij kregen gisteren ineens te horen dat er vandaag meer mensen aanwezig zouden zijn’, zegt Simon, waarmee hij doelt op het uitgerukte journaille. Erg vindt hij het allerminst, maar om het persmoment wat meer actie mee te geven, zijn halsoverkop de twee jongens gevraagd aanwezig te zijn. Voor hen gelukkig ook geen probleem.

Wanneer de eerste bak koffie op is, stapt het bestuur naar buiten. Van der Tuuk, gevolgd door onder andere Joost Tanasale, komt aangelopen. Iets verlaat, wellicht omdat zijn gevolg per ongeluk de verkeerde stationwagen volgden. ‘We wisten niet dat de burgemeester in een auto van de gemeente reed’, luidt de begrijpelijke verklaring. Terwijl Van der Tuuk de modder van het circuit keurt, merkt hij terloops op dat de gebouwen wel erg Duits aandoen. Hij blijkt een man van details.

Binnen is er koffie, gebak en een bevlogen verhaal van een fanatiek bestuur. Aan de hand van voorzitter Simon wordt Van der Tuuk door de geschiedenis van Motorclub Marum geloodst. Vertelt wordt dat er – gedurende de maanden april tot en met oktober – twee keer per week wordt getraind. ‘Bij mooi weer loopt het helemaal storm. Wanneer het wat minder wordt, zie je het aantal gebruikers afnemen’, is de bijbehorende uitleg. ‘Eigenlijk is dat slap’, concludeert Van der Tuuk lachend. De eigenaar van een drietal klassieke motoren (een Honda, BSA en Zundapp) is op dreef vanochtend.

Aan tafel blijkt hij overigens één van de meer ervaren motorrijders. Zo geeft Simon (nota bene de voorzitter) toe slechts één keer op een elektrische motor te hebben gezeten. ‘En ik doe het nooit meer. Mij veel te snel.’ Ook Wietze heeft van motorrijden weinig kaas gegeten. ‘Ik zou niet weten hoe zo’n ding werkt.’ Hilariteit alom. Volgens Henk is het tekenend voor de groep trouwe vrijwilligers waarop de motorclub een beroep kan doen. ‘We hebben tientallen vrijwilligers, met ieder een heel eigen achtergrond en een heel ander karakter. Maar samen houden we de motorclub overeind.’

Het is ondertussen flink gaan kriebelen bij Van der Tuuk. Hij bedankt de heren voor het gebak (‘mijn dag hangt vandaag van gebak aan elkaar’), geeft aan jaarlijks contact te willen houden met de vereniging en staat op. Buiten krijgt hij een korte uitleg van Tim over de motor. ‘Als jij op die rijdt, pak ik de gele’, gebiedt hij de burgemeester. De burgemeester blijkt voorbereid en pakt een helm en een motorjas uit zijn wagen. Nog geen drie minuten later rijdt hij met Tim en Sylvester een bescheiden rondje over het gras. Na afloop is hij onder de indruk. ‘Als je met zo’n motor gas geeft, gebeurt er toch meer dan met mijn eigen motoren.’

Als klap op de vuurpijl krijgt Van der Tuuk een seizoenkaart uitgereikt. ‘Ik ga hier zeker gebruik van maken’, belooft hij plechtig, alvorens hij verzocht wordt haast te maken. Er staan namelijk nog een hoop bezoekjes op het programma vandaag. En ja, waarschijnlijk ook nog een hele hoop gebak.

Wat: kennismakingstocht burgemeester Van der Tuuk

Wanneer: woensdag 16 oktober

Hoe laat: 10:15 uur