Arie Schnater: ‘Wij willen een stabiele derdeklasser zijn’

NIEUW RODEN – Arie Schnater (67) is al jarenlang een vaste steunpilaar als verzorger van het eerste elftal van Nieuw Roden. Waar het zijn primaire taak is om spelers fit te krijgen en te houden, moest Schnater onlangs zelf een pas op de plaats maken.

‘Ik heb drie weken geleden een TIA gehad, dus moet het nu zelf een tijdje rustig aan doen. Dat is wel even wennen moet ik eerlijk zeggen, omdat je altijd bezig met het herstel van anderen. Gelukkig sta ik onder behandeling van een hele goede fysiotherapeut, dus het gaat zo langzamerhand al wel weer een beetje de goede kant op. Ik houd me momenteel vooral bezig met allerlei oefeningen die gericht zijn op mijn herstel, maar voldoende rust nemen is nu even van groot belang. Veel dingen zijn nu niet toegestaan waaronder autorijden bijvoorbeeld, dus ik loop veel om toch voldoende lichaamsbeweging te krijgen. Als ik me weer goed genoeg gevoel verwacht ik snel weer terug te zijn bij de club, maar niet meer als verzorger. Ik was sowieso al voornemend om dit na verloop van tijd af te bouwen.’

Waar de winterstop ondertussen alweer dichterbij komt en de hoofdmacht van Nieuw Roden momenteel op de elfde plek van de ranglijst bivakkeert is dit niet de positie waar de ploeg aan het einde van de rit moet staan. Schnater volgt de verrichtingen van zijn ploeg op de voet en heeft hoe dan ook vertrouwen in een goede afloop. ‘We staan er nu niet zo heel best voor inderdaad, maar ik verwacht dat het tij wel zal keren. We zitten ook in een lastige periode, omdat onze trainer is vertrokken, maar achter de schermen zijn we al druk bezig met een opvolger, waarvan we de naam over niet al te lange tijd bekend zullen maken.’

Nieuw Roden wil zich dit seizoen proberen te handhaven in de derde klasse B van het zondagvoetbal. Dat gaat ook zeker lukken verwacht Schnater. ‘Wij zijn te goed voor de vierde klasse en hebben met de huidige selectie zeker niet de ambitie om te gaan voor de tweede klasse. Wij willen een stabiele derdeklasser zijn. Als wij goed uit de winterstop komen en een goede serie kunnen neerzetten, dan verwacht ik met de kennis van nu dat wij ons zeker op tijd veilig moeten kunnen spelen. Momenteel is het vrij rustig op en rondom de velden. Ik hoop dat het niet lang duurt voordat we weer volledig aan voetbal kunnen denken in de weekenden, maar hoe lang het nog duurt zal de tijd moeten leren. Ik ben natuurlijk wel lid van de appgroep van ons team en daarin blijft de sfeer goed. Zolang dit zo is en blijft, gaan wij de weg omhoog snel weer vinden.’