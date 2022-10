Arien de Groot organiseert brocante in haar galerie in Peize

PEIZE – Arien de Groot heeft haar mooie boerderij aan de Pol grondig opgeruimd. Ze is van plan om samen met haar echtgenoot binnenkort kleiner te gaan wonen. Alle spullen staan uitgestald in de galerie in het voorste deel van haar woning. Brocante, noemt ze de markt die op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober te bezoeken is. Van een antiek theekannetje, Adco servies tot fossielen en nepfruit, het is allemaal te koop voor een leuk prijsje.

Arien was al gestopt met de schilderlessen, straks is ook haar galerie verledentijd. ‘Ik heb altijd gezegd, als ik 75 ben, stop ik. We willen straks graag wat kleiner wonen. De boerderij en de tuin zijn te groot geworden voor ons. Dat hebben we tijdens onze vakantie in Frankrijk besloten. Toen we terugkwamen, ben ik meteen gaan opruimen. Het is onvoorstelbaar wat je in ruim dertig jaar verzameld hebt. Natuurlijk, weggooien is een optie. Maar dat is zo zonde. Ik word er blij van als iemand anders gelukkig wordt van bijvoorbeeld het servies van mijn moeder.’ Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 oktober kunnen liefhebbers van brocante en tweedehands spullen van 12:00 tot 17:00 terecht in Galerie Vier-B aan de Pol 21 in Peize. Contant betalen kan, pinnen ook.