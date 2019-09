AMELAND – ‘Ik sta liever achter de camera dan ervoor’, zo liet De Krant-fotograaf Arjan Boer voorafgaand aan zijn trouwen nog weten. Toch stond hij afgelopen vrijdag samen met zijn Petra in de spotlights op Ameland. Daar gaven de twee, onder toeziend oog van zonen Rens en Stijn, elkaar het jawoord. En dat mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven, of je nou van de aandacht houdt of niet. Van harte!