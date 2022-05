Ark van Noach verhuist van Roden naar Assen, inclusief giraffe

‘Hij is, in tegenstelling tot de echte Ark, in zes dagen gebouwd’

RODEN – In het Bijbelse verhaal liep de Ark van Noach tijdens een storm vast op de berg Ararat. Hoewel Ararat in Turkije ligt, is het toch een belangrijke berg voor Armeniërs. Volgens de overlevering stammen Armeniërs af van een achter-achterkleinzoon van Noach.

Het is dan ook niet gek dat de Stichting Armenia vond dat de Ark de blikvanger moest worden voor de tentoonstelling in het Drents Museum, waar vanaf 11 mei schatten uit Armenië te bezichtigen zijn.

Maxim en Nicolai Romashuk van de Stichting Armenia zijn twee jaar bezig geweest met het ontwerpen en voorbereiden van de Ark. De stichting werd opgericht door de Armeense vader van Maxim en Nicolai. Hij leerde zijn Nederlandse vrouw in Jerusalem kennen en verhuisde in de jaren zeventig naar Nederland, waar zijn beide zoons geboren werden. Maxim vertelt: ‘Toen er in de jaren negentig meer Armenen naar Nederland kwamen, was hij al helemaal ingeburgerd. Hij wierp zich op als tolk en hielp ze met allerlei zaken. Dat was ook het moment waarop hij de stichting Armenia oprichtte. Om culturele activiteiten te organiseren voor Armeniërs, zodat zij hun culturele activiteiten behouden en Nederlandse ermee kennis kunnen maken. En eigenlijk zijn Nicolai en ik daar ook ingegroeid. We nemen steeds meer het stokje over.’

Omdat Nicolai (jr) ook als contactpersoon fungeert voor de Armeense ambassadeur in Nederland, wist hij al snel van de ophanden zijnde tentoonstelling in het Drents Museum. ‘Dit was natuurlijk al drie jaar geleden, maar alles werd uitgesteld vanwege corona. We bedachten de Ark, ook in verband met de Kop van de Vaart, waar normaal de blikvangers voor het museum komen te staan. Maar ja, na het bedenken was het nog een hele opgave om het idee te realiseren.’

De broers namen met diverse instellingen contact op, alleen in het begin wilden weinig partijen zich aan het project verbinden. ‘We hebben met heel veel mensen gesproken en uiteindelijk kregen we, op basis van het eerste ontwerp, subsidie van het Ondernemersfonds Assen. Dat hielp ook andere partijen over de streep.’



Met de schets konden de broers ook op zoek naar iemand die de ark wilde timmeren. Het ontwerp werd gemaakt door Sergio Jove Rodríguez en Koen van Uden van NEX LAB architecten uit Assen. ‘Het idee was eerst om het skelet op de Kop van de Vaart te zetten, en met een groep mensen af te timmeren. Maar uiteindelijk vonden we Elzo de Groot en Floris Roelfsema van Next Builders, echte professionals die dat beter kunnen dan wij.’

Noach bouwde zo’n 120 jaar aan de Ark, hoewel de meningen daarover verschillen. ‘Deze Ark is sneller gebouwd; Elzo en Floris hadden een week nodig. Het scheelde ook dat hij niet hoeft te varen. De grootte van het bouwwerk, 8 meter lang en 4,5 meter hoog, zorgt ervoor dat hij niet op de gebruikelijke plaats op de kop van de Vaart komt te staan, maar op de Brink voor het museum. ‘We waren een beetje bang dat het bouwwerk in het niet zou vallen op de plek waar hij komt te staan, maar als je er voor staat is hij zo imposant dat dit geen probleem moet zijn.’

De tentoonstelling duurt nog tot eind oktober. Wat er na de tijd met de Ark moet gebeuren is nog niet duidelijk. ‘Er is al wel belangstelling voor, maar we weten nog niet waar hij uiteindelijk terechtkomt.’

Een bijzonder stuk van de tentoonstelling is een reliekschrijn met daarin een stuk hout van de Ark van Noach. Verder kunnen mensen gouden en zilveren sieraden, bekers, potten en andere voorwerpen zien, waarvan sommige wel een half miljoen jaar oud zijn.

‘Er is voor kinderen ook een kinderroute. Maar als je gewoon een leuke wandeling met kinderen door de binnenstad van Assen wilt maken hebben we een dierentocht bedacht. Daarnaast hebben een speciaal ijsje laten ontwerpen. Dat is een bolletje ijs met yoghurt-granaatappelsmaak, met daarop een ark van chocola. De granaatappel is een belangrijk symbool in Armenië. Kinderen komen het ijsje tegen als ze de voor hen uitgezette speurtocht doen, die vanaf de ark begint. Op de ark staat een giraffe, maar er zijn veel meer dieren te vinden. Die zijn her en der verspreid in het centrum van Assen. Het hele gezin kan meedoen om de resterende 11 dieren te vinden.’