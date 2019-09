Atalante specialiseert zich in coaching voor schoolkinderen

Atalante Onderwijs

NIEUW-RODEN – In Nieuw-Roden zetelt het bedrijf van Evelien Hoogedoorn. Haar bedrijf, Atalante genoemd, helpt schoolgaande jeugd met hun leerproblemen. Hierbij specialiseert ze zich in begaafde en hoogbegaafde kinderen. Maar ook kinderen met faalangst of moeite met leren, kunnen door Evelien worden geholpen.

Haar coachingsbedrijf richt zich dus primair op begaafden en hoogbegaafde kinderen. ‘Ik heb zelf jaren in het basisonderwijs gewerkt’, zegt Evelien. ‘Daar merkte ik dat juist die groep kinderen gevoeliger is voor faalangst en het omgaan met fouten en dergelijke. Toen ik nog op de basisschool werkte, hadden we een bovenschools arrangement, zoals dat dan heette. Hierbij kregen zulke kinderen extra coaching. Dat werkte goed. Ik heb toen besloten om mij hierop toe te spitsen. Zodoende is Atalante opgericht.’

Volgens Evelien komen juist begaafden en hoogbegaafden niet altijd tot hun recht in het onderwijs. ‘Ze kunnen hier last van houden. En dat is erg vervelend. Sommigen van hen hebben namelijk nooit leren omgaan met het maken van fouten, waardoor ze denken dat ze iets niet kunnen. En als ze daar in blijven hangen, levert dat een leerachterstand op.’

Volgens Evelien is dat bij best een grote groep het geval. ‘Ik denk dat tien tot twintig procent hiermee kampt. Dat is inderdaad veel. Vandaar dat ik trainingen faalangst en leerstrategieën geef.’

Overigens geeft Evelien niet alleen trainingen aan basisschoolleerlingen. ‘Iedere leerling is welkom. Van het VMBO, tot aan het VWO. En ja, ook basisschoolleerlingen. Ik merk dat, wanneer ik persoonlijk met kinderen werk, ze met sprongen vooruit gaan. In een maatschappij die steeds meer prestatiegericht is, is het belangrijk om leerlingen wat sterker in hun schoenen te laten staan.’

Inschrijven voor trainingen kan via de site (www.atalanteonderwijs.nl). Mail voor meer informatie naar evelien@praktijkatalante.nl.