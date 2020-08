ATB Marum pakt de draad weer op

In the sportlight

Wat: hulp nodig bij de werkzaamheden aan ATB Route en Start2Bike Marum

Wanneer: binnenkort

Info: www.atbmarum.nl

MARUM – Het was een tijdje stil bij ATB Vereniging Marum, maar op de achtergrond kijkt de levendige vereniging uiteraard naar de mogelijkheden. Inmiddels wordt er alweer gebouwd aan de ATB Route, waarvoor de club nog meer handjes kan gebruiken. Verder wordt er al gekeken naar een nieuw Start2Bike-programma. Want: ‘Mountainbiken is ten tijde van corona nóg populairder geworden’, weet Eddie Renkema. ‘Voor onervaren fietsers is het handig om de basis te leren.’

Op de achtergrond ging het werk aan de ATB Route gewoon door. ‘Maar veel van onze vrijwilligers vallen in de risicogroep’, vertelt één van de coördinatoren – Jack Wagena. ‘Dus voorzichtigheid was geboden. Inmiddels is er al wat meer mogelijk. We gaan binnenkort bezig richting het Coendersbos, iets wat wij in samenwerking met het Groninger Landschap doen. Ook het stuk bij het Wilpsterbos wordt aanstaande vrijdag en zaterdag (7 en 8 augustus) na veel voorbereidend werk opgepakt. Maar daarvoor kunnen we nog wat vrijwilligers gebruiken. Uiteraard mogen zij zich bij ons aanmelden.’

Wanneer alles straks klaar is, ligt er een route van meer dan 30 kilometer. ‘Patrick Jansen van Track en Trails vlagt het parcours uit’, zegt Wagena. ‘Dat komt er straks strak uit te zien met uitdagende single tracks. Laat dat maar aan Patrick over.’ Volgens bestuurslid Eddie Renkema zijn de gebruikers erg enthousiast over de route. ‘We horen veel positieve geluiden’, zegt hij. ‘Ook de bouwers van de route zien dat het er steeds beter uit komt te zien. Daar word je enthousiast van.’

Uiteraard is het een proces van geven en nemen, zo zegt Renkema. ‘Je moet constant rekening houden met de andere gebruikers van de natuur. De wandelaars, de ruiters, noem maar op. Het is een zorgvuldig proces om met elkaar tot afspraken te komen. Dat lukt goed en we hopen steeds meer vaart achter het proces te krijgen.’

Ondertussen staat ook Start2Bike weer op het programma. De trainingen zijn bedoeld voor mensen die willen beginnen met mountainbiken of net zijn begonnen. ‘Het gaat hier om de basisprincipes van het mountainbiken’, zegt Renkema. ‘We weten nu nog niet of het door kan gaan, dat hangt af van wat er de komende weken gaat gebeuren. 13 september maar hopen we dat we kunnen starten.

Wij denken dat er juist nu behoefte is aan de Start2Bike cursus. We zagen steeds meer mensen die op de fiets stapten tijdens de coronaperiode. Logisch ook, wat is er lekkerder dan de fiets pakken en het bos in te gaan? Afstand houden is dan geen probleem. Maar juist mensen die net beginnen, hebben behoefte aan een lesje in basistechniek. Bij Start2Bike leert men op vier zondagen de essentiële basisregels. Je leert hoe je op je fiets moet zitten, hoe je de bochten neemt, maar je leert ook over de fiets zelf. Enige technische kennis is niet onhandig natuurlijk.’

‘Als je straks met deze vaardigheden de route neemt, heb je het gevoel dat je veertig kilometer per uur gaat. Het is heel bijzonder, maar als je in de juiste cadans zit, geeft dat een heerlijk gevoel’, vervolgt Renkema. ‘Training is daar heel belangrijk voor en als je de basis beheerst kan je op een verantwoorde manier op pad.’

Wie meer wil weten over ATB Vereniging Marum, kan terecht op www.atbmarum.nl. Mailen kan ook naar info@atbmarum.nl. Voor specifieke vragen over de route of om je aan te melden als vrijwilliger, kan men een mail sturen naar route@atbmarum.nl.

Dus nogmaals: ‘De koffie staat aanstaande vrijdag 7 augustus vanaf 8:45 uur klaar en we beloven mooi weer en gezelligheid’, Wagena.