ATB Marum ziet ledental ook in coronatijd groeien; route groeit gestaag

MARUM – Wie had gedacht dat de aanleg van een ATB-route die meer dan dertig kilometer behelst van een leien dakje zou gaan, had het bij voorbaat mis. Gedurende het proces komen de vrijwilligers van ATB Vereniging Marum dan ook genoeg tegen, maar toch kan de club tevreden zijn over de gemaakte meters. Ondertussen groeit de club, niet in de laatste plaats door de leerzame en leuke Start2Bike-clinics. Het levende (of moeten we zeggen: fietsende) bewijs is Jaap Krul. Niet alleen werd de in Roderwolde woonachtige Krul vrij recentelijk lid, hij is inmiddels ook secretaris. Hoog tijd voor een update.

‘Jaap valt met zijn kont in de boter’, lacht ATB Marum-route coördinator Jack Wagena. ‘Er zijn namelijk genoeg ontwikkelingen rondom de club. Niemand verveelt zich.’ De aanleg van de route gaat mooi door, ondanks dat het coronavirus ervoor zorgt dat er niet teveel vrijwilligers op één stuk bezig kunnen. En verder waren er wat kleine tegenslagen. ‘Een aantal routepalen hebben we bijvoorbeeld moeten herplaatsen’, schetst Wagena. ‘En de route langs de A7 ligt er nu niet fraai bij. Het mais is net geoogst en de sloot uitgebaggerd wat met groot materieel is gebeurt. Hierdoor is ons route op sommigen stukken haast niet te rijden. Wie daar nu langsfietst, glibbert zowat van het pad af. Hier gaan we de komende week druk bezig.’ Bij het Slipsterbos vonden leden van de club glasscherven, maar die zijn inmiddels ook verwijderd.’ Gelukkig hebben we hier routebeheerders uit het dorp die regelmatig de route inspecteren.

De route is nog niet officieel geopend en de vrijwilligers zullen er de komende tijd mee aan de slag blijven. Toch hebben vele mountainbikers de route ontdekt en is het inmiddels een druk bereden track. ‘Bij de Heerlijkheid in Marum is de start en finish. Daar hebben we inmiddels een “bike parking” gemaakt zodat je veilig de mountainbike weg kunt zetten en binnen kunt genieten van een hapje en een drankje’, zegt Wagena. Helaas is de horeca nu gesloten.

Ondertussen zag de club hoe steeds meer activiteiten geen doorgang konden vinden. De Start2Bike-clinic en het uitje naar de Utrechtse Heuvelrug in het voorjaar, werden naar het najaar verplaatst. ‘Met het uitje hadden we geluk, want dat kon toen nog net’, zegt Wagena. ‘Ook de Start2Bike clinic was dit jaar met 16 deelnemers zeker geslaagd. In dat opzicht is het natuurlijk een heel raar jaar.’ Plannen en doorschuiven. Het is niet anders, we mogen blij zijn dat we kunnen fietsen. Al is het sinds afgelopen week in duo’s of alleen.

Dat ervaart ook Jaap Krul, sinds maart secretaris van ATB Marum. In 2019 kwam de Rowolmer bij de nog jonge ATB-club terecht. ‘Via een kennis leerde ik ATB Vereniging Marum kennen’, blikt hij terug. ‘Ik fietste vooral op de weg en zo af en toe op de mountainbike. Er is een wezenlijk verschil en dat merkte ik al gauw. Ik maakte een aantal keer een smakkerd en toen leek het me wel verstandig om eerst de basisprincipes onder de knie te krijgen. Zodoende kwam ik via mijn kennis bij de ATB Vereniging in Marum uit.’

Ondanks dat Roderwolde nou niet bepaald om de hoek bij Marum ligt, voelde Krul zich er snel thuis. ‘Al moet ik zeggen dat ik, mede door het coronavirus, nog niet iedereen heb kunnen leren kennen.’ Over de vereniging is hij echter zeker te spreken. ‘We hebben een mooie club met 138 leden. Dat is best veel, zeker als je je bedenkt dat we er dit jaar ruim 25 leden bij hebben gekregen. En dat ondanks alle coronaperikelen!

De jeugdclub bestaat uit 19 leden en dat zouden we nog graag uitbreiden. De jeugd heeft immers de toekomst.’ Zij trainen gezamenlijk op zaterdags met de jeugdafdeling van de Noordelijke ATB Club en NOAD. Onder leiding van 18 trainers en 20 begeleiders genieten ruim honderd kinderen elk weekend weer van onze mooie bloeiende sport.

Zelf rolde Krul er ‘een beetje in’. ‘Ik heb me aangemeld en dan gaat het in zo’n vereniging vrij snel. Ik werd secretaris en het bevalt heel goed. We hebben een mooie, fanatieke club. En daar mogen we trots op zijn!’

‘Hopen dat we volgend jaar weer normaal kunnen opstarten; we blijven ten slotte altijd positief.’

Meer info? www.atbmarum.nl of via info@atbmarum.nl / Whatsapp 06-13277010.