ATB Vereniging Marum seizoen weer gestart met nieuw bestuur en nieuwe brug over parcours

MARUM – Voor ATB Vereniging Marum was afgelopen donderdag het moment waar veel leden naar hebben uitgekeken: ze mogen weer fietsen onder de versoepelde voorwaarden die de bond, NTFU, hun stelt en ze mogen gelukkig weer met meer dan 2 personen in groepen rijden. Door alle corona-perikelen waren er ook bij de mountainbike vereniging niet tot nauwelijks activiteiten. Daar kwam dus afgelopen week verandering in. Iedereen die de club een warm hart toedraagt, hoopt dat dit het begin is van een mooi en zorgeloos ATB-seizoen. Met nieuwe mensen in het bestuur hoopt de vereniging binnenkort het 150e lid te verwelkomen.

Er wordt hard gewerkt om de ATB route, waar de puntjes op de i gezet moeten worden, in zijn geheel begaanbaar te maken voor fietsers. Door de vele regenval van de afgelopen periode en het veelvuldig gebruik van de route is het parcours er niet beter op geworden. “We werken samen met de hulp van vrijwilligers hard om de route weer begaanbaar te maken. We merken helaas wel dat het aantal vrijwilligers wat afneemt en juist nu hebben we iedereen heel hard nodig”, vertelt Jack Wagena. Hij snapt echter ook wel dat de hele coronasituatie het niet makkelijker maakt voor mensen, maar benadrukt wel dat vrijwilligers onmisbaar zijn. “Deze mensen zijn zo belangrijk voor ons. Zij zorgen onder andere ook voor het onderhoud en begaanbaar maken van de route.”

De vereniging heeft ook eindelijk de lang gekoesterde brug neergelegd aan het deel bij de A7. De brug is onder andere aangelegd om geen hinder te hebben van de zogeheten ‘vistrap’ zo als Jack hem noemt. “Met name afgelopen winter toen het water erg hoog stond, zijn er te vaak ongelukken geweest. Deze brug moet nu zorgen voor een soepele en vlotte doorloop.” De brug lost gelukkig een groot deel van de problemen op, maar Jack merkt dat er nog te vaak wandelaars of fietsers in tegengestelde richting over de brug komen en daar ondervinden de mountainbikers dan weer hinder van. “Ik kan het deze mensen eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Het moet duidelijk worden dat de route maar één kant op gaat door bijvoorbeeld borden op te hangen. We zijn hiervoor nog aan het kijken naar een oplossing.” Deze duidelijkheid is volgens Jack nodig, omdat zij hier goede afspraken over hebben gemaakt met de grondeigenaren. Een afspraak is dat de mountainbikers niet richting of door het Haarsterbos mogen rijden wat veelvuldig gebeurde. Dit voorkomt de vereniging doordat de fietsers nu eerder het water over gaan.

Na een lange periode van regenval en corona kost het nu dan ook iets meer tijd om de route ready to go te maken dan verwacht. Er ligt op sommige delen van de route zoveel water dat zij niets kunnen doen, behalve afwachten tot het droger is. De vereniging gebruikt normaal gesproken een minikraan om dit te herstellen. “Door de goede verstandhouding met partijen als Staatsbosbeheer en de landeigenaren hebben we gelukkig toestemming om een kraan te gebruiken. Echter mogen we tijdens het broedseizoen niet overal aan de slag waar groot onderhoud nodig is. Na het broedseizoen kunnen we dus ook echt verder. We halen dan de bovenste grondlaag eraf en er komt een nieuwe laag zand overheen. Zo wordt de hele route watervrij gemaakt.”

ATB Vereniging Marum wil graag vanaf nu zoveel mogelijk activiteiten oppakken en is dan ook een erg actieve vereniging. Er zijn al een hoop plannen gemaakt voor de komende maanden om de leden weer een warm gevoel te geven. “Je hebt elkaar toch gemist. De gezelligheid en alles wat daarbij komt kijken. Dat gevoel moet snel weer terug komen, en daar zijn we druk mee bezig.”





De vereniging hoopt binnenkort het 150e lid te verwelkomen en heeft daar zelfs een leuke prijs voor bedacht. “We zitten momenteel op ruim 140 leden en dat is voor een relatief jonge vereniging toch iets om trots op te zijn. Dat laat toch wel zien dat we goed bezig bent. Voor het 145e en 150e lid geven we een gratis wielerkledingset weg. Dat is een actie voor deze meimaand”, sluit Wagena af.

Wie meer wil weten over ATB Vereniging Marum, kan terecht op www.atbmarum.nl. Mailen kan ook naar info@atbmarum.nl. Voor specifieke vragen over de route of om je aan te melden als vrijwilliger, kan men een mail sturen naar route@atbmarum.nl

Wie: ATB Vereniging Marum

Wat: Start van het seizoen

Info: www.atbmarum.nl