Atelier in oude Marechausseekazerne Veenhuizen

Sonja Hooglander: ‘Mijn kunst is een verbeelding van mijn gemoedstoestand.’

VEENHUIZEN – Sonja Hooglander valt maar meteen met de deur in huis. ‘Het is heel fijn om hier in Veenhuizen mijn atelier te hebben. Ik zit met 9 ondernemers in de oude Marchausseekazerne aan de Hospitaallaan in het dorp. Gebouwd in 1886. Een historische plek nabij het Gevangenismuseum. Veenhuizen is veel minder gesloten dan menigeen denkt. Je wordt hier heel goed opgenomen in het dorp. De onderlinge samenwerking is heel goed. En daarbij ga je hier ook terug in de tijd. Dat geeft rust en je komt tot bezinning.’

Als De Krant op bezoek komt is Kunstmonumenten Veenhuizen in dit moederdagweekend net van start gegaan. Bezoekers zijn onder de indruk van haar werk. Vooral het modelwerk wordt geprezen. ‘Wat mooi allemaal. Veel sfeer en subtiel naar voren gebracht.’ Sonja Hooglander werkt met een vast model. Eerst zijn er studies over vormgeving, daarna foto’s en volgen er schetsen met houtskool. ‘Ik wil emotie vastleggen in het schilderij. Daar hoort ook de kleur van het schilderij bij. Mijn achtergrond bestaat vaak uit 4 tot 5 lagen waarbij er een verbinding ontstaat met het lichaam. Van mijn model zie je het gezicht niet. Dat is ook expres mijn bedoeling. Ik wil met mijn emotie de toeschouwer raken. Het gezicht geeft dan te veel afleiding met wat ik werkelijk wil laten zien. Mijn kunst is een verbeelding van mijn gemoedstoestand. Ik ben vaak 3 weken onderweg met een dergelijk werkstuk. Kijk, een schilderij moet ook groeien. Ik zeg altijd ‘het moet rijpen’ en wanneer je denkt dat het af is, laat ik het altijd nog even een paar dagen staan. Voor schilderen moet je de tijd nemen. Pas wanneer je denkt, hier word ik blij van, dan is het echt af.’

Haar atelier is knus ingericht. Er is een cursusruimte, opslag, verkoop en een ruimte voor een kleine expositie. In de hoek staat nog een oude kluis uit vroegere tijden. Leeg helaas, maar toch nog steeds een monumentaal tijdsbeeld uit vervlogen tijden. Op zaterdag 14 mei is er van 10.00 tot 17.00 uur een Open Huis waaraan alle ondernemers van de Marechausseekazerne aan meedoen. Buiten is livemuziek en geeft een vrijwilliger van het Gevangenismuseum uitleg over het gebouw. ‘Vorig jaar was dit een groot succes, loeidruk was het,’ weet Sonja Hooglander zich nog te herinneren. ‘We hebben ook nu weer een route uitgestippeld door het gehele pand en bij elke ondernemer is er een kleine uitleg over de werkzaamheden. Alles bij elkaar is dit een mooie gelegenheid om het gebouw en zijn ondernemers eens nader te leren kennen.’

Sonja Hooglander is geboren in Zeegse en kent na veel omzwervingen nu Assen als woonplaats. De Kunstacademie in Leeuwarden werd in 2016 afgerond. Pas veel later dan ze voorheen voor ogen had. ‘Voor mij is nu de cirkel rond. Wat ik nu doe is precies wat ik altijd al heb willen doen. Mijn disciplines op kunstgebied zijn grafische technieken, schilderen, tekenen en fotografie. Eerdere werken hadden veelal een grafische uitstraling waarbij de nadruk lag op ruimte, compositie, kleurcontrasten, diepte en perspectief. Momenteel noem ik mijn stijl ‘Emotion Art’. Hierin laat ik de schoonheid, puurheid en tijdloosheid zien van het vrouwelijke naakt. Ik breng deze emotie en sfeer over door middel van de lichaamstaal en probeer zo het beeld intiem te houden.’

Wie haar werk wil bekijken kan op 14 mei haar atelier bezoeken.