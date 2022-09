Atelier Molenaar bestaat 15 jaar

NORG – Afgelopen week was er een gezellig feestje van Praktijk Atelier Ilona Molenaar. Familie, cliënten en vrijwilligers waren uitgenodigd om dit mee te mogen vieren. Het Afesiekoor bracht enkele nummers met begeleiding van gitarist Henry Kuipers. Ilona Molenaar biedt in Norg op een tweetal locaties steun aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. ‘Het is al 15 jaar een plek waar mensen veel herkenning en begrip kunnen vinden. Vooral creativiteit wordt aangeboden waarbij we gebruik maken van verschillende materialen en technieken, waardoor er voor de mensen voldoende uitdaging te vinden is,’ zegt een trotse Ilona Molenaar. Cliënten hadden gezamenlijk een schilderij gemaakt dat na een diapresentatie en enkele speeches aan Ilona werd aangeboden.