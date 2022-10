RODEN – Roden geniet na van een zinderend Oktoberfest. Het Duitse feest startte op vrijdag op het evenemententerrein in Roden en duurde tot zondag 18:00 uur. Zaterdag was het absolute hoogtepunt. Honderden feestgangers hosten in drindl jurken en lederhosen op ouderwetse schlager krakers als Atemlos durch die Nacht en Sie hatte nur noch Schuhe an. Bierpullen van een halve liter werden weggetikt als ranja. Buiten konden bezoekers zich te goed doen aan broodjes bratwurst en andere Duitse lekkernijen. Zondag was het tijd voor een ontbijtje met bier muziek en kaiserschmarrn. Een zeer geslaagd feestje met dank aan organisatoren Monique Roossien en Bart de Vries!