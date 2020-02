Atovero bijna klaar voor het grote stuk

RODEN – Nog maar 4 repetities te gaan voor de spelers van ATOVERO, hoog tijd om eens aandacht te besteden aan de 69-jarige vereniging.

Op de vaste repetitieavond, de donderdagavond, druppelen de spelers van ATOVERO de grote zaal van ‘De Pompstee’ binnen, sommigen komen in hun eentje binnen, een aantal Leeksters carpoolt en komt met een groepje binnen. Nog even tijd voor een kop koffie en wat kletspraat en om 20:00u begint de daadwerkelijke repetitie. Bij de spelers begint het als vanouds te kriebelen want de speeldata (1 maart matinée en 7 maart soirée) komen snel dichterbij. “We hebben er donders veel zin in” aldus de kersverse voorzitter Ankie Meijer. “We brengen dit jaar het stuk ‘Welkom terug Tante’ van Erwin Woons, een verkwikkende klucht met allerlei verrassende ontwikkelingen”, de aanwezige spelers beamen dat unaniem. “En wederom spelen we een stuk dat zich niét afspeelt in een huiskamer, dit jaar spelen we in de tuin van een groot landhuis”. Aan Ankie is de rol van de terugkerende tante Emma toebedeeld, zij remigreert vanuit Nieuw Zeeland en dat heeft nogal wat gevolgen op en rond het landhuis. Naast enkele oude bekenden van toneelvereniging ATOVERO zien we dit jaar ook een nieuw gezicht, al is ’t wél een bekende uit de regio. Johan Kedde de Lange speelde eerder dit jaar nog bij EODS in nieuw Roden en afgelopen jaar sprong hij nog in bij Wilskracht in De Wilp. Een bühnetijger! Ook hij heeft er zin in en hij is zeer benieuwd naar het spelen op het grote podium van zalencentrum ‘De Pompstee’.

Mocht u nog kaarten wensen, deze zijn verkrijgbaar bij de ticketshop van Daan Nijman (tickets.daannijman.nl) en bij de kassa van zowel Daan Nijman als bij Primera Roden. De uitvoeringen vinden plaats op zondagmiddag 1 maart (zaal open 13:30u en aanvang 14:30u) en op zaterdagavond 7 maart (zaal open 19:00u en aanvang 20:00u). Tijdens de pauzes en na de voorstelling op zaterdagavond 7 maart is DJ Melissa in da house voor de muzikale ondersteuning. Voor vragen kunt u terecht op de Facebookpagina van toneelvereniging ATOVERO.