ATOVERO speelt een super, superkomische klucht

RODEN – Afgelopen zaterdag 18 februari stond de Roder toneelvereniging ATOVERO met haar nieuwste stuk ‘Supermarkt de Super Super’ voor de tweede keer op de planken van de Pompstee in Roden. Uiteraard werd daar na twee lange coronajaren extra naar uitgekeken, door zowel de spelers als het publiek. Het stuk gaat over een supermarkt die niet al te best draaide, maar waar een geweldige actie voor is bedacht. Het massaal toegestroomde publiek genoot met volle teugen van alle hilarische toestanden die zich afspeelden in de Pompstee.