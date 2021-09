Auto oriënteringstocht start als vanouds vanuit Lieveren

LIEVEREN /RODEN – Het is naast de kermis en de Versierde Scholenoptocht ook een activiteit van de Vereniging voor Volksvermaken Roden die tijdens de Rodermarktweek wél doorgaat: de Auto Oriënteringsrit op maandag 27 september. De twee ‘oud’ Volksvermakers Dick Bathoorn en Jan Kemkers hebben weer een mooie rit uitgezet in de omgeving.

Anders dan voorgaande jaren en toch ook weer niet

Door de Corona-maatregelen is de Auto Oriënteringsrit ook dit jaar net even anders dan men gewend is. Zo kun je alleen vooraf en online inschrijven en kan de eerste auto om 17:30 uur al van start gaan. Dit jaar is de start wel weer, als vanouds, vanuit Lieveren. Alleen gezien de huidige verkeerssituatie in het centrum, nu vanaf de Palderseweg. De deelnemers worden verzocht om de start via de Nijlandseweg te benaderen. De laatste auto zal om 19:30 uur starten.

De uitleg en uitslag is ook dit jaar na afloop live te volgen op het Facebookkanaal van de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Voor wie er live bij wil zijn om te horen hoe je als deelnemer de route had moeten lezen, kan dat ook in “Café ‘t Hart van Lieveren”. Let op, dit is dan wel geheel volgens de coronarichtlijnen, waarbij er binnen maximaal plek is voor 100 personen en er bij binnenkomst er een gezondheidscheck wordt gevraagd.

Groeiend aantal deelnemers

Gezien het groeiende aantal deelnemende auto’s, zijn we sinds vorig jaar eerder gestart. Sinds een paar jaar is het aantal deelnemende teams toegenomen, waarbij we gelukkig de laatste jaren een toename zien van nieuwe en ook ‘jeugdige’ enthousiastelingen. Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs en gebruikmakend van een auto, kan hier immers aan meedoen.

Spelregels

Er wordt gereden volgens de oriënteringsritten geldende regels geldend, die uiteraard op het internet te vinden zijn. Op het moment dat je de route krijgt, wordt dit ook nog vermeld. Het is zeker de moeite waard om eens een keer mee te doen, echter neem wel één of meerder goede zaklantarens mee. Het kan namelijk voor komen dat je de aanwijzing buiten de auto moet gaan zoeken en dan is het handig om goed zicht te hebben. Zorg dat je minimaal met z’n tweeën bent!

De inschrijving is geopend!

Vanaf vorige week kon er al worden ingeschreven via volksvermaken.nl en de eerste week zat het aantal deelnemende auto’s op 80!