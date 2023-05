In de Spo(r)tlight

Wat Autopuzzelrit

Waar Roden

Wanneer 18 mei 2023

Autopuzzelrit krijgt wederom een vervolg op Hemelvaartsdag

RODEN – De Autopuzzelrit die tot nu toe pas tweemaal werd gehouden krijgt ook dit jaar weer een vervolg en wel op donderdag 18 mei. Vorig jaar stonden er bijna 60 deelnemers aan de start en dat aantal wil de Verenging voor Volksvermaken binnenkort op z’n minst proberen te evenaren vertelt organisator Dick Bathoorn aan de vooravond van alweer de derde editie.

‘We zien er weer enorm naar uit, want de vorige keer verliep wederom geweldig. Jong en oud beleefde er ontzettend veel plezier aan en dan hoef je als organisatie niet lang na te denken om dit evenement erin te houden.’ De Autopuzzelrit werd door Volksvermaken Roden in coronatijd geboren en ontstond in het licht van vooral kijken wat wel kan in plaats van wat niet kan. Een eigenschap die je deze vereniging en ook Bathoorn gerust kunt toedichten, want ook in aanloop naar de komende editie staat er al weer heel wat op de rails waarmee deelname een garantie is voor een leuk uitje op donderdag 18 mei. De inschrijving voor de derde editie is reeds geopend en ook de organisatie is achter de schermen al druk in de weer om er een mooie happening van te maken.

‘De voorbereiding is eigenlijk net zo leuk als de uitvoering, want het concept van het spel is ook dit jaar niet moeilijk. De route is net als de eerste twee edities weer eenvoudig te volgen, maar de vragen daar moeten de deelnemers toch echt wel even hun best voor doen. We geven niets op voorhand weg en het is ook niet zo dat je de antwoorden zo even op je smartphone kunt opzoeken. Er komt dit jaar bijvoorbeeld ook een vraag over een pingoruïne voorbij. Los van de vraag waar die staat is een vraag over het object misschien nog wel een stuk lastiger. We maken het de deelnemers niet te moeilijk, maar je moet er wel even je best voor doen. Een vraag kan bijvoorbeeld ook gaan over de informatie die op een verkeersbord in Roden wordt vermeld, maar met dit soort vragen licht ik nog maar een heel klein tipje van de sluier op. Er zijn nog veel meer vragen waar je echt wel even je tanden in moet zetten, voordat je het juiste antwoord hebt gevonden. Er is ook geen tijd verbonden aan het spel, alleen het aantal juiste beantwoorde vragen telt en dan rolt er op een zeker moment een mooie prijs uit voor degene met de hoogste score. Op de Autopuzzelrit van de laatste twee jaar heb ik alleen maar positieve reacties gehad en als dit zo blijft, dan zou het zomaar eens een blijvertje kunnen worden, als dat nu al niet het geval is.’

Of een dergelijk evenement slaagt hangt voor een groot deel af van het aantal deelnemers. Vorig jaar was dit gegeven dik in orde, maar de weersomstandigheden zijn ook zeker bepalend voor het succes besluit Bathoorn. ‘We hopen uiteraard op mooi weer, want dan is het evenement voor het grootste deel al geslaagd, maar daar hebben we helaas geen invloed op. Vorig jaar was het mooi weer en hopelijk krijgt dat dit jaar een vervolg.’ Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op www.volksvermaken.nl. Je kan je alleen van tevoren inschrijven voor de Autopuzzelrit. De organisatie werkt net als in voorgaande jaren weer met tijdsloten, zodat niet iedereen tegelijkertijd vertrekt en de veiligheid voor 100 procent kan worden gewaarborgd. De start is tussen 13:00 en 14:00 uur vanaf de Kinderboerderij an de Norgerweg in Roden. Nog geen plannen voor Hemelvaartsdag? Houd donderdag 18 mei dan in elk geval vrij in de agenda. De Vereniging voor Volksvermaken Roden heet iedereen van harte welkom!