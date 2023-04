Autoverzekeringen: zo kies je de beste uit!

In Nederland ben je als autobezitter verplicht om een autoverzekering te hebben. Maar hoe maak je eigenlijk de juiste keuze als er een groot aanbod aan autoverzekeraars zijn? Gelukkig kun je dankzij het internet heel makkelijk een autoverzekering vergelijken. Om je alvast een beetje op weg te helpen, leggen we hieronder uit welke autoverzekeringen er allemaal zijn en wat deze inhouden.

In Nederland kunnen we grofweg een onderscheid maken tussen drie soorten dekkingen: de WA-dekking, de beperkt casco dekking en de all risk dekking. Bij het afsluiten van een autoverzekering is het van belang om eerst te weten welke dekking het beste bij jouw situatie past. Een WA-autoverzekering is de kleinste autoverzekering die in Nederland verplicht is. Deze dekt dan ook alleen de schade die je met jouw auto aan anderen toebrengt. Vind je dit niet genoeg, dan biedt de beperkt casco autoverzekering een bredere dekking, inclusief schade aan je eigen auto door brand, diefstal, storm of ruitbreuk. Verder is er ook nog de all risk autoverzekering, deze zorgt voor de meest uitgebreide dekking. All risk dekt alles wat de WA en beperkt casco ook dekt, plus de schade aan jouw eigen auto, ook als je deze schade zelf hebt toegebracht. Denk dus bijvoorbeeld aan schade die ontstaat als gevolg van een aanrijding of slippen door slecht weer.

Naast de bovengenoemde verzekeringen zijn er ook aanvullende verzekeringen beschikbaar die de bestuurder extra bescherming bieden. De schadeverzekering inzittenden bijvoorbeeld, dekt de schade die de bestuurder en passagiers kunnen oplopen bij een ongeval. Een aanvullende rechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp wanneer je letselschade of materiële schade oploopt door een verkeersfout van de andere partij. Dus als je buiten jouw schuld in een ongeval verzeild bent geraakt, kan de aanvullende rechtsbijstandverzekering goed van pas komen. De no-claimbeschermer zorgt ervoor dat je één keer per jaar een schade kunt claimen, zonder dat je no-claimkorting omlaag gaat. De pechhulpverzekering biedt – zoals de naam natuurlijk al zegt – dekking voor hulp bij pech onderweg.

Het vergelijken van autoverzekeringen is een goed idee omdat het kan helpen om geld te besparen en de best mogelijke dekking te krijgen voor de juiste prijs. Door de verschillende autoverzekeringen en aanvullende verzekeringen te vergelijken, kun je de premies, dekkingen en voorwaarden van verschillende verzekeraars op een rijtje zetten. Zo zie je in één oogopslag welke verzekering het beste bij jouw behoefte aansluit. Hierdoor kun je de beste deal vinden binnen jouw budget.