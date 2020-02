BRONNEGER – Ja hoor, daar is ze weer! Ava Krause werd afgelopen week, net als een jaar eerder, Drents Kampioen met haar pony Jonkers’ Liam. Ze reden in Bronneger een keurige dressuurproef in de klasse Z1 en staken met kop en schouders boven de concurrentie uit. Hiermee heeft Ava een ticket gekregen om Drenthe te vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen op 7 maart aanstaande.

Dit is voor Ava de negende keer dat ze provinciaal dressuurkampioen wordt en de tweede keer met Liam. Ava is superblij met de titel want met de 9-jarige Liam moet ze er hard voor werken. ‘Liam is een superlieve talentvolle pony die graag voor me wil werken, maar hij is ook heel gevoelig. Als er iets in zijn lijf niet lekker zit, laat hij dat ook duidelijk merken! Ik moet hem daarom altijd met fluwelen handschoentjes rijden. Maar als hij zich lekker voelt presteert hij als geen ander.’

Onlangs nog werd Ava in De Pompstee te Roden op het podium geroepen tijdens het Sportgala. Daar werd Ava tweede in de categorie ‘Sportvrouw van het Jaar’. De fanatieke Ava is zeker geen onbekende op het gala. Al vaker werd zij genomineerd vanwege haar unieke prestaties. Zal het haar volgend jaar lukken om Christy Bo op te volgen?